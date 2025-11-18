استانا Silk Way Star- دىڭ گراند فينالىنا دايىندالىپ جاتىر
استانا. KAZINEORM - ازيانىڭ العاشقى ۆوكالدىق مەگا- جوباسى Silk Way Star فيناليستەرى استاناداعى سوڭعى شەشۋشى كەزەڭگە دايىندالىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform.
جوبا ساحناسى مەن ساحنا ارتىنداعى دايىندىق قىزۋ ءجۇرىپ جاتىر.
شەشۋشى كەزەڭدە مالايزيالىق ءانشى يازمين ازيز، وزبەكستاننان مادينابونۋ ادىلوۆا، موڭعوليادان ميشەل دجوزەف، گرۋزين فيناليسى اۆتانديل ابەسلاميدزە، قازاقستاننان ALEM، ارميان فيناليسى سارو گيەۆورگيان جانە قىتايدان چجان حە سۋان ونەر كورسەتەدى.
فينالعا شىعۋشىلار قازاقستاندىق مامانداردان تۇراتىن كوماندامەن جۇمىس ىستەپ جاتىر: ۆوكالشىلار، حورەوگرافتار جانە ستيليستتەر.
فيناليستەردى وتباسىلارى بەلسەندى تۇردە قولدايدى. يازمين ءازيزدىڭ اتا-اناسى مەن جىگىتى استاناداعى جوبانى باقىلاپ وتىر. قازاقستاندىق ءانشى ALEM- ءدى ونەر كورسەتۋ كەزىندە ايەلى قولدايدى. مادينابونۋ ادىلوۆانىڭ اناسى قولداۋ كورسەتۋدە. وتباسى مۇشەلەرىنىڭ قولداۋى قاتىسۋشىلارعا فينالدىق باسەكە الدىندا قوسىمشا سەنىمدىلىك بەرەدى.
«Silk Way Star» جوباسىنىڭ سوڭعى ەپيزودى 22-قاراشادا وتەدى جانە ساعات 20:00 دە Jibek Joly تەلەارناسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. ءبىر مەزگىلدە حابار تاراتۋ قازاقستاندا، ازەربايجاندا، تاجىكستاندا، قىرعىزستاندا جانە موڭعوليادا وتەدى.
ءبىرىنشى ازيالىق ۆوكالدىق مەگا-جوبانىڭ جەڭىمپازى ارالاس جۇيە بويىنشا انىقتالادى: %50 قازىلار القاسى جانە %50 ونلاين كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋى ارقىلى.
ءسىز ءوزىڭىزدىڭ سۇيىكتى ءانشىڭىزدى silkwaystar.org ۆەب-سايتىندا قولداي الاسىز.
«Silk Way Star» ورتالىق ازياداعى العاشقى ۆوكالدىق جوبا بولدى، وعان 12 ەلدەن: ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، مالايزيا، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيادان كەلگەن ارتىستەر قاتىستى. قاتىسۋشىلار اراسىندا حالىقارالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازدارى، تانىمال ارتىستەر جانە ءتيىستى مۋزىكالىق مەكتەپتەردىڭ كورنەكتى وكىلدەرى بار. جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن China Media Group (CMG) اراسىنداعى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star ەۋروپالىق ساراپشىلاردى جوعارى كاسىبيلىگىمەن تاڭعالدىردى.