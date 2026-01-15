استانا ەۋروپانىڭ قولجەتىمدى تۋريزم جەلىسىنە رەسمي تۇردە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا رەسمي تۇردە ەۋروپالىق قولجەتىمدى تۋريزم جەلىسىنە - European Network for Accessible Tourism (ENAT) قوسىلدى. وسىلايشا ت م د ەلدەرى اراسىنداعى العاشقى قالا اتاندى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇل مارتەبە استانانىڭ مۇگەدەكتىگى بار تۇرعىندار مەن قوناقتارعا ارنالعان ينكليۋزيۆتى ورتا قۇرۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن راستايدى.
- استانادا شامامەن 43 مىڭ ادامنىڭ مۇگەدەكتىگى بار: ونىڭ 31 مىڭى - ەرەسەكتەر، 12 مىڭى - بالالار. بۇل كورسەتكىشتەر جۇيەلى وزگەرىستەرگە نەگىز بولدى. قالا جاڭا تەحنولوگيالار، ءبىلىم بەرۋ جانە الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىكتى بىرىكتىرە وتىرىپ، ينكليۋزيۆتىلىكتىڭ ستاندارتتارىن قالىپتاستىرىپ جاتىر، - دەدى «ەۋرازيالىق ينكليۋزيۆتى قوعامدى دامىتۋ قاۋىمداستىعى» ق ب ءتوراعاسى ۆياچەسلاۆ پاك.
قالادا ەركىن قوزعالۋدى قامتاماسىز ەتۋ - ءومىر ساپاسىنىڭ باستى كورسەتكىشتەرىنىڭ ءبىرى. 2014 -جىلدان بەرى قوعامدىق كولىك جۇرگىزۋشىلەرىن مۇگەدەكتىگى بار جولاۋشىلاردى قىزمەت كورسەتۋ بويىنشا حالىقارالىق ستاندارتتارمەن وقىتۋ جۇرگىزىلىپ كەلەدى. ناتيجەسىندە قوعامدىق كولىكتىڭ %92,6 ى (1750 كولىكتىڭ 1600 دەن استامى) پاندۋستارمەن جابدىقتالعان.
مادەنيەت اركىم ءۇشىن قولجەتىمدى بولۋى ءتيىس. وسى قاعيدات استانادا ينكليۋزيۆتى ورتا جاسالعان مادەني مەكەمەلەردە باسشىلىققا الىنعان. قالالىق جانە ۇلتتىق مۋزەيلەرگە اۋديوگيدتەر، سەنسورلىق ەكراندار، ىمداۋ تىلىندەگى كورسەتكىشتەر جانە برايل شريفىمەن ەكسپوناتتاردىڭ سيپاتتامالارى ورناتىلدى. مۋزەي پەرسونالى ارنايى دايارلىقتان ءوتتى.
ەلورداداعى «استانا وپەرا» تەاترى دا ينكليۋزيۆتىلىك ستاندارتتارىنا ساي جوبالانعان: پاندۋستار، ارنايى ليفتەر، كەڭەيتىلگەن ەسىك، مۇگەدەكتەرگە ارنالعان ايماقتار.
سونىمەن قاتار، قالادا مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ارنالعان ارنايى تۋريستىك مارشرۋتتار جاسالعان. ولار نۇرجول جەلەكجولى، بوتانيكالىق باق، تاۋەلسىزدىك الاڭى، ەسكى قالا جانە ەسىل وزەنىنىڭ بويى قامتىلعان.
مەديتسينالىق تۋريزم دە دامىپ كەلەدى: قازاقستاندا 25 كلينيكا حالىقارالىق كوميسسيا اككرەديتاتسياسىنان وتكەن، ونىڭ 7 ەۋى - استانادا. ايرىقشا نازار اۋداراتىن - ۇلتتىق بالالار رەابيليتاتسيالىق ورتالىعى، مۇندا جىل سايىن 4200 بالاعا كومەك كورسەتىلەدى.
قالا تۋريزم سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن 200 قىزمەتكەردى ينكليۋزيۆتى ستاندارتتار بويىنشا وقىتتى، جاڭا جوبالار مۇگەدەكتىگى بار ادامدارمەن بىرلەسىپ ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. استانا اتالعان قولجەتىمدىلىكتى - ەرەكشەلىك ەمەس، ءار ادام ءۇشىن تولىققاندى ءومىر ءسۇرۋ قۇقىعى رەتىندە كورسەتىپ وتىر.
ەۋروپا وداعىندا 80 ميلليونعا جۋىق مۇگەدەكتىگى بار ادام ءومىر سۇرەدى، ولاردىڭ %70 دان استامى بەلسەندى ساياحاتتايدى. استانانىڭ ENAT جەلىسىنە قوسىلۋى الەۋمەتتىك باعىتتالعان ءتۋريزمدى دامىتۋعا، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جول اشادى.
