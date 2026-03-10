استانا - قاراعاندى تاسجولىندا بەس كولىك سوقتىعىستى
قاراعاندى. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى جولدىڭ ءبىر بولىگى جابىق بولعانىنا قاراماستان، كەيبىر جۇرگىزۋشىلەر تاسجولعا شىعىپ، تىزبەكتى جول اپاتىنا ۇشىرادى. ابىروي بولعاندا، زارداپ شەككەندەر جوق.
جول-كولىك وقيعاسى 10-ناۋرىز كۇنى شامامەن ساعات 15:00 دە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا - قاراعاندى - الماتى تاس جولىندا تىركەلدى. وقىس وقيعا جولدىڭ 250-شاقىرىمىندا، قاراعاندى - اقسۋ-ايۋلى ۋچاسكەسىندە، اتامەكەن اۋىلىنىڭ ماڭىندا بولعان.
جول قىزمەتتەرىنىڭ مالىمەتىنشە، سوقتىعىس سالدارىنان ەشكىم زارداپ شەكپەگەن.
ايتا كەتۋ كەرەك، اتالعان جول بولىگى اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى ساعات 10:40 تا جابىلعان بولاتىن. وڭىردە قالىڭ قار جاۋىپ، بوران سوعىپ، جەل كۇشەيىپ، كورىنۋ قاشىقتىعى ايتارلىقتاي تومەندەگەن.
ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەرگە قاراماستان، بىرنەشە اۆتوكولىك جۇرگىزۋشىسى تىيىمدى ەلەمەي، جابىق جولعا شىققان. سونىڭ سالدارىنان جول-كولىك وقيعاسى بولعان.
وقيعا ورنىنا جول قىزمەتىنىڭ ماماندارى جەتكەن كەزدە جۇرگىزۋشىلەردىڭ ەشقايسىسى بولماعان. سونىمەن قاتار، كەيبىر كولىكتەردە مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلىك بەلگىلەرى بولماعانى انىقتالعان.
قازىرگى ۋاقىتتا جولدىڭ وسى بولىگىندە قوزعالىس قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. جولدى تازارتۋ جانە اپات سالدارىن جويۋ ءۇشىن جول قىزمەتتەرىنىڭ 15 ارنايى تەحنيكاسى جۇمىلدىرىلعان.
جول قىزمەتىنىڭ ماماندارى جۇرگىزۋشىلەردى، اسىرەسە قولايسىز اۋا رايى كەزىندە، قوزعالىسقا ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى قاتاڭ ساقتاۋعا تاعى دا شاقىردى.
- جابىق جول ۋچاسكەلەرىنە شىعۋ جانە جول قىزمەتتەرىنىڭ ەسكەرتۋلەرىن ەلەمەۋ قاۋىپسىزدىككە ۇلكەن قاتەر ءتوندىرىپ، جول-كولىك وقيعالارىنا اكەلۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكە سالدى ماماندار.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا - قاراعاندى تاسجولىندا بوران كەزىندە جەتى كولىك سوقتىعىسىپ، ادام قازا تاپقانى حابارلانعان بولاتىن.