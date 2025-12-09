استانا مەن بۋرابايدىڭ اراسىندا شاعىن چارتەرلەر قاتىناۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM — كولىك ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى تالعات لاستايەۆ اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆتىڭ استانا-بۋراباي باعىتىندا اۋە قاتىناسى ورنايتىنى تۋرالى مالىمەتىنە پىكىر ءبىلدىردى.
— اقمولا وبلىسى تۋرالى ايتساق، ونداي مالىمدەمەنى باسپا سوزدەن كوردىك. اڭگىمە تاپسىرىس بويىنشا قاتىنايتىن چارتەرلىك مارشرۋتتار تۋرالى بولعان ەدى. استانا مەن بۋراباي اراسىندا شاعىن اۋە كەمەلەرى ۇشۋى مۇمكىن. ونداي مۇمكىندىك بار. ينستيتۋتسيونالدىق تۇرعىدان ەشقانداي پروبلەما جوق. اۋە كەمەلەرى دە بار. ونداي مارشرۋتتار پايدا بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى تالعات لاستايەۆ.
كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ىشكى اۆياتسيا رەيستەرىن دامىتۋ بيۋدجەتتەن بولىنەتىن دوتاتسياعا تىكەلەي تاۋەلدى ەكەنىن ايتتى.
— بىزدەگى ىشكى رەيستەردىڭ جىلدىق سانى 821 گە جۋىقتايدى. بۇل رەيستەردى ساقتاۋ ارقىلى وڭىرلەردى الماتىمەن، استانامەن بايلانىستىرىپ وتىرمىز. ال وبلىستاردىڭ ءوز اراسىندا اۋە قاتىناسىن دامىتۋ ماسەلەسىن ايتساق، مىسالى، سولتۇستىك قازاقستان جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ اكىمدەرى ءوزارا رەيس اشپاقشى. ول رەيستەر حالىق قالتاسىنا اۋىر بولماۋ ءۇشىن ءبىر رەيسكە شامامەن جىلىنا 400 ميلليون تەڭگە دوتاتسيا كەرەك. كەز كەلگەن وبلىس پەن وبلىس اراسىنداعى ىشكى رەيسكە 300-400 ميلليون تەڭگە دوتاتسيا كەرەك، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمى مارات احمەتجانوۆ استانامەن تىكەلەي قاتىناس ورناتۋ ءۇشىن شاعىن اۋەجاي اشۋ ماسەلەسى پىسىقتالىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.