    09:03, 29 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 537,31 تەڭگە، ساتۋ - 539,14 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,08 تەڭگە، ساتۋ - 629,20 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,57 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,89-76,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 535,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,00 تەڭگە، ساتۋ - 629,97 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
    - يۋان 74,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,23 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 28-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,76 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
