استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 537,31 تەڭگە، ساتۋ - 539,14 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,08 تەڭگە، ساتۋ - 629,20 تەڭگە؛
- رۋبل 6,57 - 6,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,89-76,58 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 535,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,03 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 620,00 تەڭگە، ساتۋ - 629,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
- يۋان 74,14 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,23 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 28-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,16 تەڭگەگە ارزانداپ، 537,76 تەڭگە بولدى.