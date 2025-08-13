ق ز
    10:08, 13 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، ەۋرو، يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    فوتو: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    دوللار: ساتىپ الۋ - 541,56 تەڭگە، ساتۋ - 543,69 تەڭگە؛
    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,05 تەڭگە، ساتۋ - 633,91 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.31 تەڭگە، ساتۋ - 76.00 تەڭگە؛ 

    رۋبل 6,65 - 6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    دوللار 538,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,42 تەڭگە، ساتۋ - 633,42 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.17 تەڭگە، ساتۋ - 76.71 تەڭگە؛ 
    رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,69 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
    ەسكە سالايىق، 12-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,29 تەڭگە بولدى.

     

