استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، ەۋرو، يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
دوللار: ساتىپ الۋ - 541,56 تەڭگە، ساتۋ - 543,69 تەڭگە؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 628,05 تەڭگە، ساتۋ - 633,91 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.31 تەڭگە، ساتۋ - 76.00 تەڭگە؛
رۋبل 6,65 - 6,77 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
دوللار 538,72 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 547,71 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,42 تەڭگە، ساتۋ - 633,42 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.17 تەڭگە، ساتۋ - 76.71 تەڭگە؛
رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,69 تەڭگە، ساتۋ - 6,80 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 12-شىلدە كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,49 تەڭگەگە ارزانداپ، 542,29 تەڭگە بولدى.