ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 19 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар
    فوتو: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 539,25 تەڭگە، ساتۋ - 541,21 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 629 تەڭگە، ساتۋ - 633 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.49 تەڭگە، ساتۋ - 76.14 تەڭگە؛  
    - رۋبل 6,62 - 6,73 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 535,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,68 تەڭگە، ساتۋ - 634,70 تەڭگە؛

    - يۋان: ساتىپ الۋ - 73.42 تەڭگە، ساتۋ - 76.73 تەڭگە؛  
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 19-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,93 تەڭگەگە ارزانداپ، 540,00 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
