استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 539,25 تەڭگە، ساتۋ - 541,21 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 629 تەڭگە، ساتۋ - 633 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.49 تەڭگە، ساتۋ - 76.14 تەڭگە؛
- رۋبل 6,62 - 6,73 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 535,62 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,62 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 624,68 تەڭگە، ساتۋ - 634,70 تەڭگە؛
- يۋان: ساتىپ الۋ - 73.42 تەڭگە، ساتۋ - 76.73 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,65 تەڭگە، ساتۋ - 6,75 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 19-تامىز كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,93 تەڭگەگە ارزانداپ، 540,00 تەڭگە بولدى.