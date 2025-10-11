استانا مەن الماتىدا دوللار، ەۋرو، رۋبل، جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 539,61 تەڭگە، ساتۋ - 542,17 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,91 تەڭگە، ساتۋ - 627,74 تەڭگە؛
- رۋبل 6,54 - 6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,66 - 78,39 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 539,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,76 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,69 تەڭگە، ساتۋ - 630,72 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 75,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 10-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 539,06 تەڭگە بولدى.