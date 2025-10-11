ق ز
    09:45, 11 - قازان 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار، ەۋرو، رۋبل، جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامدارى ۇسىنىلدى.

    доллар ва тенге
    فوتو: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 539,61 تەڭگە، ساتۋ - 542,17 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,91 تەڭگە، ساتۋ - 627,74 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,54 - 6,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 75,66 - 78,39 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 539,71 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,76 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,69 تەڭگە، ساتۋ - 630,72 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

    - يۋان 75,70 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,63 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 10-قازان كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,45 تەڭگەگە ارزانداپ، 539,06 تەڭگە بولدى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
