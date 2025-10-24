ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:20, 24 - قازان 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Госдолг США побил рекорд, впервые превысив 38 трлн долларов
    Фото: Apa.az

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,70 تەڭگە، ساتۋ - 540,54 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,21 تەڭگە، ساتۋ - 627,17 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,52 - 6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,01 - 78,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 537,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,41 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,52 تەڭگە، ساتۋ - 630,53 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
    - يۋان 76,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 23 - قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,11 تەڭگە بولدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
