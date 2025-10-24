استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,70 تەڭگە، ساتۋ - 540,54 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,21 تەڭگە، ساتۋ - 627,17 تەڭگە؛
- رۋبل 6,52 - 6,64 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,01 - 78,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 537,41 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 543,41 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,52 تەڭگە، ساتۋ - 630,53 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,55 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.
- يۋان 76,21 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 80,07 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 23 - قازان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,46 تەڭگەگە ارزانداپ، 538,11 تەڭگە بولدى.