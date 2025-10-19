استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 538,27 تەڭگە، ساتۋ - 540,42 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,00 تەڭگە، ساتۋ - 630,87 تەڭگە؛
- رۋبل 6,55 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 76,02 - 78,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار 536,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,58 تەڭگە، ساتۋ - 633,50 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,57 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.
- يۋان 76,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,32 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,32 تەڭگە بولدى.