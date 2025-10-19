ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:06, 19 - قازان 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Доллар немного подорожал на торгах
    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 538,27 تەڭگە، ساتۋ - 540,42 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 627,00 تەڭگە، ساتۋ - 630,87 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,55 - 6,67 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 76,02 - 78,52 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:

    - دوللار 536,60 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 542,50 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 625,58 تەڭگە، ساتۋ - 633,50 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,57 تەڭگە، ساتۋ - 6,72 تەڭگە.
    - يۋان 76,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 79,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، وتكەن اپتا قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,32 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,32 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار