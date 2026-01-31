ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:07, 31 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 502,33 تەڭگە، ساتۋ - 504,96 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,18 تەڭگە، ساتۋ - 599,95 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,52 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,18 - 75,91 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 499 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛

    - يۋان 74,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,83 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 30-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,02 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
