بۇگىن دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 502,33 تەڭگە، ساتۋ - 504,96 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 595,18 تەڭگە، ساتۋ - 599,95 تەڭگە؛
- رۋبل 6,52 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,18 - 75,91 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 499 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 506,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,00 تەڭگە، ساتۋ - 601,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,40 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە؛
- يۋان 74,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,83 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 30-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,02 تەڭگەگە ارزانداپ، 501,02 تەڭگە بولدى.