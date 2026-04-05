استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 466,84 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 473,82 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 539,00 تەڭگە، ساتۋ - 549,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,84 تەڭگە، ساتۋ - 6,15 تەڭگە؛
- يۋان 68,16 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 73,73 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 468,88 تەڭگە، ساتۋ - 471,38 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 540,51 تەڭگە، ساتۋ - 546,01 تەڭگە؛
- رۋبل 5,87 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 67,57 - 70,50 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 1,96 تەڭگەگە ارزانداپ، 470,46 تەڭگە بولدى.