استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 520,35 تەڭگە، ساتۋ - 522,75 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,59 تەڭگە، ساتۋ - 603,30 تەڭگە؛
- رۋبل 6,44 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,77 - 76,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 519,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,97 تەڭگە، ساتۋ - 604,62 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
- يۋان 75,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,73 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 21 -قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى.