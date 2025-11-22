ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:41, 22 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 520,35 تەڭگە، ساتۋ - 522,75 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 598,59 تەڭگە، ساتۋ - 603,30 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,44 - 6,56 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,77 - 76,29 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 519,47 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 523,53 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 597,97 تەڭگە، ساتۋ - 604,62 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,44 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە؛
    - يۋان 75,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,73 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 21 -قاراشا كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,37 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 518,66 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار