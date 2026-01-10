ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:09, 10 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    юань и доллар
    Фото: Pixabay

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 512,05 تەڭگە، ساتۋ - 514,66 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,08 تەڭگە، ساتۋ - 599,63 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,26 - 6,43 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 73,48 - 76,89 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 510 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,03 تەڭگە، ساتۋ - 603,18 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 73,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 9-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 509,94 تەڭگە بولدى.

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
