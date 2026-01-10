استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 512,05 تەڭگە، ساتۋ - 514,66 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 594,08 تەڭگە، ساتۋ - 599,63 تەڭگە؛
- رۋبل 6,26 - 6,43 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,48 - 76,89 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 510 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 517 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,03 تەڭگە، ساتۋ - 603,18 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,29 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 73,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,29 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 9-قاڭتار كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,98 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 509,94 تەڭگە بولدى.