استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 480,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە؛
- يۋان 71,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.
الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 482,91 تەڭگە، ساتۋ - 485,18 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,89 تەڭگە، ساتۋ - 561,03 تەڭگە؛
- رۋبل 5,84 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 70,65 - 73,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 482,53 تەڭگە بولدى.