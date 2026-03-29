ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:57, 29 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 480,02 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 486,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 553,00 تەڭگە، ساتۋ - 563,00 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 5,80 تەڭگە، ساتۋ - 6,20 تەڭگە؛

    - يۋان 71,29 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 75,66 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 482,91 تەڭگە، ساتۋ - 485,18 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 555,89 تەڭگە، ساتۋ - 561,03 تەڭگە؛

    - رۋبل 5,84 - 6,00 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 70,65 - 73,14 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەسكە سالايىق، اپتا اياعىندا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,63 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 482,53 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
