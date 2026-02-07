09:41, 07 - اقپان 2026 | GMT +5
استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 494,62 تەڭگە، ساتۋ - 497,25 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,27 تەڭگە، ساتۋ - 588,32 تەڭگە؛
- رۋبل 6,37 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,05 - 74,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 493,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,97 تەڭگە، ساتۋ - 591,97 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.