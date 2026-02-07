ق ز
    09:41, 07 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Фото: curzioresearch.com

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 494,62 تەڭگە، ساتۋ - 497,25 تەڭگە؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 583,27 تەڭگە، ساتۋ - 588,32 تەڭگە؛
    - رۋبل 6,37 - 6,51 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
    - يۋان 71,05 - 74,66 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 493,97 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 500,97 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 581,97 تەڭگە، ساتۋ - 591,97 تەڭگە؛
    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,30 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
    - يۋان 72,38 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,79 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا ۋاليۋتا باعامى
