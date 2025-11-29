استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋادالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 512,42 تەڭگە، ساتۋ - 515,11 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,68 تەڭگە، ساتۋ - 597,65 تەڭگە؛
- رۋبل 6,46 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 73,06 - 75,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 511,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,32 تەڭگە، ساتۋ - 601,32 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 74,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,37 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 28 قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى.