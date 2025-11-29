ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:30, 29 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار قانشادان ساۋادالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    دوللار
    Фото: Pexels

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 512,42 تەڭگە، ساتۋ - 515,11 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 590,68 تەڭگە، ساتۋ - 597,65 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,46 - 6,59 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 73,06 - 75,70 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 511,49 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 518,44 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 591,32 تەڭگە، ساتۋ - 601,32 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,50 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 74,13 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,37 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 28 قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 4,25 تەڭگەگە ارزانداپ، 512,53 تەڭگە بولدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
