11:05, 07 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
استانا مەن الماتىدا دوللار باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 493,85 تەڭگە، ساتۋ - 496,15 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 572,50 تەڭگە، ساتۋ - 577,87 تەڭگە؛
- رۋبل 6,22 - 6,36 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,44 - 75,38 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 492,00 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 499,00 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 568,91 تەڭگە، ساتۋ - 579,00 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,15 تەڭگە، ساتۋ - 6,45 تەڭگە؛
- يۋان 72,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,22 تەڭگەدەن ساتىلادى.