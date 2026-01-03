ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:19, 03 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    استانا مەن الماتىدا دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 507,18 تەڭگە، ساتۋ - 513,07 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,40 تەڭگە، ساتۋ - 603,72 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,05 - 6,39 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,27 - 75,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 509,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,07 تەڭگە، ساتۋ - 601,96 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,21 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛

    - يۋان 72,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026 -جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار