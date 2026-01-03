استانا مەن الماتىدا دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋان باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 507,18 تەڭگە، ساتۋ - 513,07 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 593,40 تەڭگە، ساتۋ - 603,72 تەڭگە؛
- رۋبل 6,05 - 6,39 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,27 - 75,20 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 509,93 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 516,93 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 592,07 تەڭگە، ساتۋ - 601,96 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,21 تەڭگە، ساتۋ - 6,50 تەڭگە؛
- يۋان 72,33 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,17 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا 2026 -جىلعا ارنالعان شەشىمدەر كەستەسى بەكىتىلدى.