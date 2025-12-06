استانا مەن الماتىدا ۆاليۋتا باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 506,70 تەڭگە، ساتۋ - 510,03 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 588,84 تەڭگە، ساتۋ - 594,79 تەڭگە؛
- رۋبل 6,50 - 6,63 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 71,49 - 74,44 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 504,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 511,87 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 584,70 تەڭگە، ساتۋ - 594,70 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 72,30 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 76,87 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 5-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا- ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 3,89 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 504,49 تەڭگە بولدى.