استانا مەن الماتى دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 522,15 تەڭگە، ساتۋ - 524,28 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,38 تەڭگە، ساتۋ - 616,76 تەڭگە؛
- رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 72,69 - 75,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 520,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 527,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 609,49 تەڭگە، ساتۋ - 619,48 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛
- يۋان 73,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.
ەسكە سالايىق، 12-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 522,38 تەڭگە بولدى.