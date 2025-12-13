ق ز
    10:08, 13 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانا مەن الماتى دوللار قانشادان ساۋدالانىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 522,15 تەڭگە، ساتۋ - 524,28 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 611,38 تەڭگە، ساتۋ - 616,76 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,48 - 6,60 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 72,69 - 75,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 520,53 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 527,42 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 609,49 تەڭگە، ساتۋ - 619,48 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,45 تەڭگە، ساتۋ - 6,60 تەڭگە؛

    - يۋان 73,03 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 77,18 تەڭگەدەن ساتىلادى.

    ەسكە سالايىق، 12-جەلتوقسان كۇندىزگى ساۋدا ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,16 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 522,38 تەڭگە بولدى.

