    10:29, 08 - قاراشا 2025 | GMT +5

    اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي

    الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.

    валюта
    كوللاج: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار: ساتىپ الۋ - 526,15 تەڭگە، ساتۋ - 527,97 تەڭگە؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,56 تەڭگە، ساتۋ - 610,97 تەڭگە؛

    - رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    - يۋان 74,22 - 76,85 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    - دوللار 523,58 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,55 تەڭگە، ساتۋ - 613,55 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.

    - يۋان 74,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    ەسكە سالايىق، 7-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 526,02 تەڭگە بولدى.

    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
