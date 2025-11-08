اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا دوللار، ەۋرو، رۋبل جانە يۋاننىڭ باعامى قانداي
الماتى. KAZINFORM - استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلدى.
Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 526,15 تەڭگە، ساتۋ - 527,97 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 606,56 تەڭگە، ساتۋ - 610,97 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,53 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 74,22 - 76,85 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
- دوللار 523,58 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 530,46 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 603,55 تەڭگە، ساتۋ - 613,55 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,39 تەڭگە، ساتۋ - 6,55 تەڭگە.
- يۋان 74,90 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 78,91 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
ەسكە سالايىق، 7-قاراشا كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,55 تەڭگەگە ارزانداپ، 526,02 تەڭگە بولدى.