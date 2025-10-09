استانا ماڭىندا مال ۇرلىعىمەن اينالىسقان توپ ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردالىق پوليسەيلەر قالا ماڭىنداعى ساياجاي الاپتارىنىڭ بىرىندە مۇقيات جوسپارلانعان مال ۇرلىعىن اشكەرەلەدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، اقمولا وبلىسىنىڭ ءۇش تۇرعىنى قىلمىستى الدىن الا جوسپارلاپ، قاجەتتى قۇرالدار مەن كولىكتى دايىنداعان. ءتۇن مەزگىلىندە ولار تۇرعىنداردىڭ اۋلاسىنان ەكى بيە مەن ءبىر سيىردى ايداپ اكەتىپ، جانۋارلاردى جاقىن ماڭداعى ورمانعا جەتكىزگەن. ءىزدى جاسىرۋ ءۇشىن كۇدىكتىلەر مالدى سول جەردە سويىپ، ەتىن كولىكپەن الىپ كەتكەن.
جەدەل-ىزدەستىرۋ شارالارى بارىسىندا ءتارتىپ ساقشىلارى جانۋارلاردىڭ تەرىسىن جانە تراسساعا اپاراتىن ىزدەردى تاپتى. سونىمەن قاتار بەينەباقىلاۋ كامەرالارى كۇدىكتىلەردىڭ جۇرگەن جولىن تىركەپ، ولاردىڭ جەكە باسىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ءتىنتۋ كەزىندە قىلمىس جاساۋعا پايدالانىلعان ارقان، جۇگەن جانە شامدار تاركىلەندى. ال دەلدالداردان بولشەكتەلگەن مال ەتى تابىلىپ، ايعاق رەتىندە الىندى. ۇرلانعان ەت كۇدىكتىلەر تاراپىنان ساتىلىپ ۇلگەرگەن.
قازىرگى تاڭدا اتالعان دەرەك بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ءۇش كۇدىكتى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ولاردىڭ بۇعان دەيىن دە ۇقساس قىلمىستار ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلعانى انىقتالدى.
استانا پوليتسياسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى تۇرعىندارعا مالدى قاراۋسىز قالدىرماۋعا، اسىرەسە تۇنگى ۋاقىتتا ساقتىق شارالارىن كۇشەيتۋگە جانە قورا- قوپسىلاردى نىعايتۋعا كەڭەس بەرەدى.
وسىعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى اناس باققوجايەۆ مال ۇرلىعىنىڭ جازاسىن قاتاڭداتۋ كەرەك دەگەن ەدى.