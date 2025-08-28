استانا دۇكەندەرىنە رەيد جۇرگىزىلىپ، تىيىم سالىنعان زاتتار تاركىلەندى
استانا. KAZINFORM - استانادا «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا الماتى اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى مەن اۋدان اكىمدىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاتىسۋىمەن مونيتورينگتىك توپ رەيدتىك ءىس-شارالار وتكىزدى.
ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى ءمالىم ەتكەندەي، رەيد بارىسىندا اۋداننىڭ ەكى دۇكەنىندە ناسىباي مەن سنيۋس ونىمدەرىنىڭ ساتىلىپ جاتقانى انىقتالدى.
ساتۋشىلارعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە سايكەس شارا قولدانىلىپ، جالپى سانى 10 دانا تىيىم سالىنعان ءونىم (ناسىباي جانە سنيۋس) تاركىلەندى.
- اتالعان شارالار «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيدالارىنا سايكەس تۇراقتى تۇردە جالعاساتىن بولادى. بۇل جۇمىستار قوعام قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋدا جانە جاستاردى سالاۋاتتى ءومىر سالتىنا تاربيەلەۋدە ماڭىزدى قادام سانالادى، - دەپ اتاپ ءوتتى الماتى اۋدانى اكىمدىگىنىڭ ىشكى ساياسات ءبولىمى باسشىسى ايبىن ايدىن ۇلى.
وسىعان دەيىن ەلوردادا پوليتسەيلەر ەسىرتكى ساقتادى دەگەن كۇدىكپەن ەكى ەر ادامدى ۇستاعانىن جازعانبىز.