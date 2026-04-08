استانا بيۋدجەتىنە كولىك سالىعىنان 10 ميلليارد تەڭگەدەن اسا قارجى ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىنىڭ بيۋجەتىنە جىل باسىنان بەرى جەكە تۇلعالاردىڭ كولىك قۇرالدارىنا سالىناتىن سالىق بويىنشا 10 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى ءتۇستى.
بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇگىنگى تاڭدا كولىك سالىعى بويىنشا بەرەشەك كولەمى 7 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ وتىر.
دەپارتامەنت وكىلدەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس، سالىقتى ۋاقىتىلى تولەمەگەن جاعدايدا ءاربىر كەشىكتىرىلگەن كۇن ءۇشىن ءوسىمپۇل ەسەپتەلەتىنىن ەسكە سالادى. بۇدان بولەك، بەرەشەگى بار ازاماتتارعا قاتىستى ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ شارالارى قولدانىلادى. اتاپ ايتقاندا، بورىشكەرلەرگە حابارلاما جولدانىپ، سالىق بۇيرىعى شىعارىلادى، سونداي-اق ماتەريالدار جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنا بەرىلەدى.
1 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن اساتىن بەرەشەك مىندەتتى تۇردە ءماجبۇرلى تۇردە ءوندىرىپ الۋعا جاتادى. ال سالىق بۇيرىعىن ورىنداۋ مەرزىمى 30 جۇمىس كۇنىن قۇرايدى.
قالا تۇرعىندارى وزدەرىنىڭ بەرەشەگىن بىرنەشە ىڭعايلى سيفرلىق سەرۆيستەر ارقىلى تەكسەرە الادى:
• م ك ك رەسمي سايتى - kgd.gov.kz؛
• eGov.kz پورتالى؛
• eSalyq Azamat موبيلدى قوسىمشاسى.
سونىمەن قاتار، ەلدەن شىعۋعا ۋاقىتشا شەكتەۋلەردىڭ بار-جوعىن aisoip.adilet.gov.kz سايتىنان بىلۋگە بولادى.
استانا قالاسى م ك د ازاماتتاردى سالىقتىق مىندەتتەمەلەرىن ۋاقىتىلى ورىنداۋعا شاقىرادى. بۇل قوسىمشا شىعىنداردىڭ الدىن الىپ، قارجىلىق جۇكتەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تولىعىراق اقپارات - 1414/3 نومىرىنە نەمەسە @astana_mkd_dgd_astana Instagram پاراقشاسى بويىنشا الا الاسىز.
