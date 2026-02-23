12:53, 23 - اقپان 2026 | GMT +5
استانا - الەمدەگى ەڭ سۋىق ەكىنشى ەلوردا
استانامىز الەمدەگى ەڭ سۋىق ەلوردالار ىشىندە ەكىنشى تۇر. جاڭا رەيتينگتى «ۋولد اتلاس» پورتالى جاريالادى. باستى ولشەم رەتىندە جىلدىق ورتاشا تەمپەراتۋرا كورسەتكىشى الىنعان.
كوش باسىندا - ۇلانباتىر. سولتۇستىك تۇكپىردەگى يسلانديا استاناسى بىزدەن كەيىن تۇر. ودان كەيىنگى ورىنداردا ماسكەۋ، وسلو، حەلسينكي، تاللين، وتتاۆا، مينسك پەن ۆيلنيۋس بار. ءسويتىپ، الەمدەگى ەكىنشى ەڭ سۋىق استانانىڭ تۇرعىندارى ءبىز ەكەنبىز. بۇل رەيتينگتىڭ باسىن ەشكىمگە بەرە قويمايتىن دا ءتارىزدىمىز.
https://24.kz