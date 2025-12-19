08:52, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
استانا اكىمى مەن توكيو گۋبەرناتورى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - اقوردا استانا اكىمى مەن توكيو گۋبەرناتورى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعانىن حابارلادى.
- پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك پەن توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكە قازاقستان جانە جاپونيا استانالارى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت پەن توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكە Smart city تەحنولوگيالارىن تالقىلاعان بولاتىن.