ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:52, 19 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانا اكىمى مەن توكيو گۋبەرناتورى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى

    استانا. KAZINFORM - اقوردا استانا اكىمى مەن توكيو گۋبەرناتورى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعانىن حابارلادى.

    п
    فوتو: اقوردا

    - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن استانا قالاسىنىڭ اكىمى جەڭىس قاسىمبەك پەن توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكە قازاقستان جانە جاپونيا استانالارى اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت پەن توكيو گۋبەرناتورى يۋريكو كويكە Smart city تەحنولوگيالارىن تالقىلاعان بولاتىن.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات اقوردا ىقپالداستىق قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار