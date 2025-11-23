استانا اكىمدىگى كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋ ءۇشىن سيفرلىق باسقارۋدى ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا كولىك جۇكتەمەسى ارتىپ كەلەدى، اسىرەسە تاڭعى جانە كەشكى ۋاقىتتا كەپتەلىس كوبەيەدى. الداعى جىلدارى اكىمدىك كولىك اعىنىن جەدەل باسقارۋعا جانە جۇكتەمەنى ازايتۋعا كومەكتەسەتىن ءبىرقاتار سيفرلىق قۇرالدار ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ەلوردادا كەپتەلىس ەڭ كوپ بايقالاتىن 6-7 كوشە بار، ولار: تۇران، ماڭگىلىك ەل، قابانباي باتىر، سىعاناق، سارايشىق، قونايەۆ جانە دوستىق ۋچاسكەلەرى.
- بۇل پروبلەمالىق كوشەلەر كوپىرلەرگە قاراي باعىتتالعان. نەگىزگى كەپتەلىستىڭ بارلىعى سول جاعالاۋدا، ەسىل جانە نۇرا اۋداندارىندا بولادى. ونىڭ ءبارى ورتالىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ۇلتتىق كومپانيالاردىڭ جانە باسقا دا مەكەمەلەردىڭ جۇمىسىمەن بايلانىستى، - دەدى ەلوردا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك نۇرا اۋدانىنىڭ تۇرعىندارىمەن كەزدەسۋدە.
اكىمدىك Kazinform سۇراۋىنا جاۋاپ رەتىندە كولىك اعىندارىنا تالداۋ ۇنەمى جۇرگىزىلەتىنىن اتاپ ءوتتى. قازىر پروبلەمالىق ۋچاسكەلەردەگى جۇكتەمەنى ازايتۋعا باعىتتالعان شارالار كەشەنى ازىرلەنىپ جاتىر.
- قالا سيفرلىق شەشىمدەردىڭ جەكە ازىرلەۋشىلەرىمەن ءوزارا دەرەكتەر الماسۋ جانە كەيىن باسقارۋشىلىق شەشىمدەر قابىلداۋ ءۇشىن جۇمىس جۇرگىزۋدە. بۇل شارالار استانانىڭ 2035 -جىلعا دەيىنگى كولىك جۇيەسىن دامىتۋ جونىندەگى كەشەندى باعدارلاماسىندا كوزدەلگەن، - دەپ حابارلادى كولىك جانە جول-كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باسقارماسى.
جولداردىڭ جۇكتەمەسى قالاي باقىلانادى
بۇگىندە قازاقستاننىڭ 10 قالاسى مەن ءۇش وبلىسىندا Sergek ITS ينتەللەكتۋالدى جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. سەگىز قالادا - الماتى، شىمكەنت، تۇركىستان، تاراز، اتىراۋ، سەمەي، اقتاۋ جانە قونايەۆتا جولداردىڭ جۇكتەمەسى مەن جول ءجۇرۋ ۋاقىتى تۋرالى دەرەكتەر جينالادى. وندا جەكە دەرەكتەر جوق.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ەڭ جوعارى جۇكتەمە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا بايقالادى، ال وڭىرلەر ىشىندە سەمەيدە كەپتەلىس كوبىرەك.
بۇل جۇيە قوزعالىس قارقىنىن جانە كولىكتەر تىعىزدىعىن، ورتاشا جىلدامدىقتى جانە ءجۇرىپ وتكەن قاشىقتىقتى تالدايدى، جول ءجۇرۋ ۋاقىتىن جانە كەزەك ۇزىندىعىن انىقتايدى. قاجەت بولعان جاعدايدا اناليتيكتەر جەكە دەرەكتەر جاسىرىلعان مالىمەتتەردى قۇقىقتىق ستاتيستيكا كوميتەتى، جول قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ ورتالىقتارى جانە باسقا دا قۇرىلىمدارعا بەرە الادى.
كومپانيا كولىك اناليتيكاسى بار قوعامدىق پلاتفورما قۇرۋ ماسەلەسى ازىرگە كوتەرىلمەگەنىن ايتادى. الايدا اكىمدىكتەر نەمەسە مەملەكەتتىك ورگاندار باستاماشىلىق ەتسە، ماماندار ونى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا دايىن.
دروندار، «قورعاۋ» : ق ر ءى ءى م سيفرلىق شەشىمدەرى
ەلىمىزدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى دە جولداعى جاعدايدى باقىلاۋعا قاتىسادى. ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، اۆتوماتتى تىركەۋ كامەرالارى ارقىلى شامامەن 7 ميلليون اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تىركەلگەن، ال موبيلدى كەشەندەر 729 مىڭنان استام زاڭبۇزۋشىلىقتى انىقتاعان.
اپات قاۋپى جوعارى ۋچاسكەلەردە مونيتورينگ ءۇشىن دروندار قولدانىلادى، سونداي-اق قاۋىپتى جۇرگىزۋشىلەردى انىقتاۋعا ارنالعان «قورعاۋ» ينتەللەكتۋالدى جۇيەسى ىسكە قوسىلعان. جۇيە كومەگىمەن 43,3 مىڭ اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىق تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە:
· ساقتاندىرۋسىز كولىك ايداۋ - 20,9 مىڭ جاعداي؛
· مەملەكەتتىك ءنومىرسىز ءجۇرۋ - 6,3 مىڭ؛
· جالعان نومىرمەن ءجۇرۋ - 638؛
· جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعان تۇلعالاردىڭ كولىك ايداۋى - 1,3 مىڭ.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، سوڭعى بەس جىلدا ەلورداداعى كولىك جۇكتەمەسى ۇنەمى ءوسىپ كەلەدى. وعان نەگىزگى سەبەپ - حالىق سانىنىڭ ارتۋى جانە اۆتوموبيلدەردىڭ كوبەيۋى بولىپ وتىر.
كەپتەلىستەن قانداي شىعىن كەلەتىنىن زەرتتەۋ كەرەك
قازاق جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى ارىستان ماسانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندا ازىرگە كولىك كەپتەلىسىنەن كەلەتىن ەكونوميكالىق شىعىنعا قاتىستى جۇيەلى باعالاۋ جۇرگىزىلمەيدى. ەڭ جوعارى جۇكتەمە استانا مەن الماتىدا بايقالعانىمەن، ۋاقىت، جانارماي جانە اۋاعا زياندى شىعارىندىلاردىڭ ناقتى شىعىنى تۋرالى دەرەك جوق.
- كولىك كەپتەلىسىن تۇراقتى ولشەمەي، جولداردى، جولايرىقتاردى نەمەسە ينتەللەكتۋالدى قوزعالىس باسقارۋ جۇيەلەرىن جوسپارلاۋ قيىن. كەپتەلىستەردى ءتيىمدى ازايتۋ ءۇشىن الدىمەن ءدال دياگنوزىن قويۋ قاجەت: كەپتەلىس قاي جەردە، قاشان جانە نە سەبەپتەن پايدا بولاتىنىن، نەگىزگى جۇكتەمەنى كىم قالىپتاستىراتىنىن انىقتاعان ءجون، - دەپ ءتۇسىندىردى ساراپشى.
مامان كەپتەلىستىڭ سالدارى جۇرگىزۋشىلەردىڭ قولايسىزدىعىمەن عانا شەكتەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل - قاراجاتتىڭ جوعالۋى، جانارمايدىڭ ارتىق جۇمسالۋى، لوگيستيكانىڭ تەجەلۋى، اۋا لاستانۋىنىڭ ارتۋى، سونداي- اق اپات كوبەيىپ، ادامدار كۇيزەلىسكە ۇشىرايدى.
ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ساراپشى جۇيەلى ءتاسىلدى ۇسىنادى:
قىسقا مەرزىمدە (1 جىلعا دەيىن) - بەيىمدەلگىش باعدارشامدار، جاسىل شامدى بىرىزدىلىكپەن قوسۋ، قوعامدىق كولىككە ارنالعان اقىلى جولاقتار جانە ورتالىقتاعى كولىك تۇراعىن رەتتەۋ؛
ورتا مەرزىمدە (1-3 جىل) - «اقىلدى» تۇراق جۇيەسىن ەنگىزۋ، جۇك كولىكتەرىنە ارنالعان لوگيستيكالىق ۋاقىتتى بەلگىلەۋ، ءبىرىڭعاي جول قوزعالىسىن باسقارۋ پلاتفورماسى؛
ۇزاق مەرزىمدە (3-10 جىل) - ورتالىققا كىرۋ قۇنىن رەتتەۋ، قوعامدىق كولىكتى جانە رەلستى باعىتتاردى دامىتۋ، كولىك جۇيەسىن قالالىق جوسپارلاۋمەن ينتەگراتسيالاۋ، جەكە اۆتوكولىككە تاۋەلدىلىكتى ازايتۋ.
- ەڭ باستىسى - بۇل ۇزدىكسىز پروتسەسس: كەپتەلىستەردى ولشەيمىز، شەشىمدەردى ەنگىزەمىز جانە ولاردى ناقتى دەرەكتەرگە سايكەس تۇزەتەمىز. بۇل بولماسا، ەڭ زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ ءوزى ماردىمدى ناتيجە بەرمەيدى، - دەپ قورتىندىلادى ا. ماسانوۆ.
ايتا كەتەيىك، استانادا كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋ ءۇشىن ءبىرقاتار ۇيىمنىڭ جۇمىس كەستەسى وزگەرتىلگەن ەدى.