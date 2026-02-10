استانا اۋەجايىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتى 4 ەسە ارتادى - پرەمەر- مينيستر
استانا. KAZINFORM - اۆياوتىننىڭ باعاسى 1200 دوللاردان شامامەن 950 دوللارعا دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- بيىل 11 مىڭ شاقىرىمدا اۆتوموبيل جولدارىن سالۋ مەن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى ىسكە اسىرىلاتىن بولادى. ءسىزدىڭ تاپسىرماڭىزعا سايكەس اۆياوتىن نارىعىنداعى دەلدالداردىڭ جۇمىسىن توقتاتتىق. ناتيجەسىندە اۆياوتىننىڭ باعاسى 1200 دوللاردان شامامەن 950 دوللارعا دەيىن تومەندەتىلدى. بۇل ءبىزدىڭ اۋە كەڭىستىگىنىڭ شەتەلدىك اۆياكومپانيالار ءۇشىن تارتىمدىلىعىن كۇشەيتۋدە. بيىل استانا قالاسىنىڭ اۋەجايىندا ەكىنشى ۇشۋ- قونۋ جولاعىنىڭ قۇرىلىسىن باستايمىز. ونى ىسكە قوسۋ 20 جىل بويى جوندەۋ كورمەگەن ءبىرىنشى جولاقتى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنا كىرىسۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى و. بەكتەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل استانا اۋەجايىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن 4 ەسە ارتتىرىپ، 40 ميلليون جولاۋشىعا دەيىن جەتكىزەدى. شىلدە ايىندا الماتى اۋەجايىنىڭ ىشكى تەرمينالىن كۇردەلى جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالادى. وتكىزۋ قابىلەتى 14 ميلليون جولاۋشىدان 19 ميلليونعا دەيىن ارتادى. ۇشۋ- قونۋ جولاعىن جاڭعىرتۋ بويىنشا قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارى باستالادى.