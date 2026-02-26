ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:12, 26 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانا اۋەجايىنداعى ۇشۋ-قونۋ جولاعى جابىلادى: Air Astana رەيستەرىنە وزگەرىس ەنگىزىلەدى

    استانا. قازاقپارات – استانادا 2026-جىلعى 15-ءساۋىر مەن 31-مامىر ارالىعىندا ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ ساعات 10:00 دەن 18:00 گە دەيىن جوسپارلى تۇردە جابىلۋىنا بايلانىستى رەيستەر كەستەسىنە ۋاقىتشا وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنىن حابارلادى.

    ا
    Фото: Air Astana

    - وزگەرىستەر استانادان الماتى، قوستاناي، وسكەمەن، اتىراۋ جانە اقتوبە باعىتتارىنا، سونداي-اق استانادان سەۋل، فرانكفۋرت، بەيجىڭ، تاشكەنت، دۋباي، فۋكۋوك، نياچانگ جانە ىستانبۇل باعىتتارىنا ورىندالاتىن تۇراقتى رەيستەرگە اسەر ەتەدى. وزگەرىستەرگە ۇشىراعان رەيستەردىڭ جولاۋشىلارى برونداۋ كەزىندە كورسەتىلگەن بايلانىس دەرەكتەرى ارقىلى حاباردار ەتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    رەيستىڭ مارتەبەسىن برونداۋ سەكىلدى وزگە دە اقپارات الۋ ءۇشىن تومەندەگى نومىرلەرگە حابارلاسۋعا بولادى:

    help.airastana.com ،+77272444477 ،+77027024477 ،+77272444478 (رەيستەردىڭ كەشىگۋى نەمەسە توقتاتىلۋى جاعدايدا)، 77027020074 (WhatsApp) ،Online چات: airastana.com.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا اۋەجايى 15-ساۋىردەن باستاپ جۇمىس كەستەسىن وزگەرتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار