استانا اۋەجايىنداعى ۇشۋ-قونۋ جولاعى جابىلادى: Air Astana رەيستەرىنە وزگەرىس ەنگىزىلەدى
استانا. قازاقپارات – استانادا 2026-جىلعى 15-ءساۋىر مەن 31-مامىر ارالىعىندا ۇشۋ-قونۋ جولاعىنىڭ ساعات 10:00 دەن 18:00 گە دەيىن جوسپارلى تۇردە جابىلۋىنا بايلانىستى رەيستەر كەستەسىنە ۋاقىتشا وزگەرىستەر ەنگىزىلەتىنىن حابارلادى.
- وزگەرىستەر استانادان الماتى، قوستاناي، وسكەمەن، اتىراۋ جانە اقتوبە باعىتتارىنا، سونداي-اق استانادان سەۋل، فرانكفۋرت، بەيجىڭ، تاشكەنت، دۋباي، فۋكۋوك، نياچانگ جانە ىستانبۇل باعىتتارىنا ورىندالاتىن تۇراقتى رەيستەرگە اسەر ەتەدى. وزگەرىستەرگە ۇشىراعان رەيستەردىڭ جولاۋشىلارى برونداۋ كەزىندە كورسەتىلگەن بايلانىس دەرەكتەرى ارقىلى حاباردار ەتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
رەيستىڭ مارتەبەسىن برونداۋ سەكىلدى وزگە دە اقپارات الۋ ءۇشىن تومەندەگى نومىرلەرگە حابارلاسۋعا بولادى:
help.airastana.com ،+77272444477 ،+77027024477 ،+77272444478 (رەيستەردىڭ كەشىگۋى نەمەسە توقتاتىلۋى جاعدايدا)، 77027020074 (WhatsApp) ،Online چات: airastana.com.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا اۋەجايى 15-ساۋىردەن باستاپ جۇمىس كەستەسىن وزگەرتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.