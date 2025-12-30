استانا اۋەجايىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازىر اۋەجايدا كۇردەلى مەتەورولوگيالىق جاعداي قالىپتاستى - مۇزدى جاڭبىر جاۋىپ تۇر. وسىعان بايلانىستى ۇشىپ كەلۋى ءتيىس 11 رەيس، ۇشۋى ءتيىس 4 رەيس كەشىكتىرىلىپ، 1 رەيس توقتاتىلعان.
نۇرسۇلتان نازاربايەۆ حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋەجايدىڭ بارلىق قىزمەتى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ جاتىر.
رەيستەر بويىنشا قازىرگى جاعداي مىناداي:
ۇشىپ كەلۋگە:
* كەشىكتىرىلگەنى - 11 رەيس
* توقتاتىلعانى - 1 رەيس (اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى)
ۇشۋعا:
* كەشىكتىرىلگەنى - 4 رەيس
- كىدىرىستەردىڭ نەگىزگى سەبەبى - قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اۋە كەمەلەرىنىڭ كەشىگىپ كەلۋى. جولاۋشىلاردان ونلاين- تابلونى، اۋە كومپانيالارىنىڭ رەسمي اقپاراتىن جانە تەرمينالداعى حابارلاندىرۋلاردى قاداعالاپ وتىرۋدى سۇرايمىز. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز، - دەلىنگەن اۋەجاي تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلاعان ەدى.