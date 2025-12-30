ق ز
    استانا اۋەجايىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى رەيستەر كەشىگىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - قازىر اۋەجايدا كۇردەلى مەتەورولوگيالىق جاعداي قالىپتاستى - مۇزدى جاڭبىر جاۋىپ تۇر. وسىعان بايلانىستى ۇشىپ كەلۋى ءتيىس 11 رەيس، ۇشۋى ءتيىس 4 رەيس كەشىكتىرىلىپ، 1 رەيس توقتاتىلعان.

    Астана әуежайы Араб инвесторынан қала балансына қайтарылды
    Фото: Мухтор Холдорбевов/Kazinform

    نۇرسۇلتان نازاربايەۆ حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ مالىمەتىنشە، اۋەجايدىڭ بارلىق قىزمەتى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، ۇشۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلداپ جاتىر.

    رەيستەر بويىنشا قازىرگى جاعداي مىناداي:

    ۇشىپ كەلۋگە:
    * كەشىكتىرىلگەنى - 11 رەيس
    * توقتاتىلعانى - 1 رەيس (اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى)

    ۇشۋعا:
    * كەشىكتىرىلگەنى - 4 رەيس

    - كىدىرىستەردىڭ نەگىزگى سەبەبى - قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى اۋە كەمەلەرىنىڭ كەشىگىپ كەلۋى. جولاۋشىلاردان ونلاين- تابلونى، اۋە كومپانيالارىنىڭ رەسمي اقپاراتىن جانە تەرمينالداعى حابارلاندىرۋلاردى قاداعالاپ وتىرۋدى سۇرايمىز. تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز، - دەلىنگەن اۋەجاي تاراتقان اقپاراتتا.

    بۇدان بۇرىن «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلاعان ەدى.

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
