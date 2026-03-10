استانا اۋەجايىنان الماتى، قوستاناي جانە باسقا قالالارعا ۇشاتىن 20 رەيس كەيىنگە شەگەرىلدى
استانا. KAZINFORM - استانا اۋەجايىندا اۋا رايى مەن اۆياكومپانيالاردىڭ قىزمەتىنە بايلانىستى بىرنەشە رەيس كەستەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ جاتىر.
قازىرگە دەيىن الماتى، قوستاناي، شىمكەنت، وسكەمەن، ورال، قىزىلوردا، بىشكەك جانە ومبى باعىتتارىنا ۇشۋى ءتيىس 11 رەيستىڭ ۋاقىتى وزگەردى. ولاردىڭ ەكەۋى وپەراتسيالىق سەبەپتەرگە، ۇشەۋى ۇشاقتاردى اۋىستىرۋعا، قالعاندارى كەشىگۋگە بايلانىستى كەيىنگە قالدىرىلعان.
سونىمەن قاتار شىمكەنت، پەتروپاۆل، سەمەي، الماتى جانە ومبى باعىتتارىنا 9 رەيس كەيىنگە شەگەرىلدى. استاناداعى قولايسىز اۋا رايىنان 2 رەيس كەيىنگە قالدىرىلسا، قالعاندارى كەشىگۋ سەبەبىنەن باسقا ۋاقىتتا ۇشاتىن بولدى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى استانادا 3 كىرىس جانە 8 شىعىس رەيسى تولىق توقتاتىلدى.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتىنشە، 10-ناۋرىزدا استانادا كوشپەلى بۇلتتان كەيىن وتكىنشى قار جاۋادى، بۇرقاسىن بولىپ، ارتىنشا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك-باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 9-14 م/س، كەي جەرلەردە 15-20 م/س، كۇندىز 23 م/س دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
جولاۋشىلارعا رەيستەردىڭ اعىمداعى جاعدايىن اۆياكومپانيالاردان نەمەسە اۋەجايدىڭ رەسمي سايتى www.nn-airport.kz پورتالىنداعى ونلاين رەيس تاقتاسىنان باقىلاۋ ۇسىنىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاۆتوجول بىرنەشە وبلىستا كولىك قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلعانىن حابارلاعان ەدى.