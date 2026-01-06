استانا اۋەجايى جولاۋشىلارعا ماڭىزدى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات – 6-قاڭتار كۇنى استانا حالىقارالىق اۋەجايى جولاۋشىلارعا رەيستەردىڭ كەشىگىپ ۇشۋىنا بايلانىستى حابارلاما تاراتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا استانا حالىقارالىق اۋەجايى قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر. بارلىق قىزمەت ۇشاقتاردى قابىلداۋ مەن ۇشىرۋدى قامتاماسىز ەتىپ جاتىر، پەرروندى تازالاۋ جانە اەرودروم ينفراقۇرىلىمىن كۇتىپ ۇستاۋ جۇمىستارى ۇزدىكسىز جۇرگىزىلىپ جاتىر. قونۋ بويىنشا 7 رەيس كەشىگىپ جاتىر، تۇركىستاننان كەلەتىن 1 رەيس توقتاتىلدى. قونۋ رەيستەرىنىڭ كەشىگۋى مەن توقتاتىلۋ سەبەپتەرى اۋەجايلار مەن اۋە كومپانيالارى تاراپىنان انىقتالادى. ۇشۋ بويىنشا 5 رەيس كەشىگىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
رەيستەردىڭ كەشىگۋ سەبەپتەرى:
شىمكەنت جانە قوستاناي باعىتتارى - باراتىن اۋەجايداعى قولايسىز مەتەورولوگيالىق جاعدايلار؛
قىزىلوردا، الماتى جانە كامران باعىتىنداعى رەيستەر - ۇشاقتىڭ كەش كەلۋى.
باسپا ءسوز قىزمەتى استانا اۋەجايى تاراپىنان ەشقانداي شەكتەۋ جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اەرودروم مەن تەرمينالدار تۇراقتى جۇمىس ىستەپ تۇر.
- جولاۋشىلارعا رەيستەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى اۋە كومپانيالارىنان ناقتىلاۋ ۇسىنىلادى، - دەدى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ايتا كەتەلىك اۋا رايى بۇزىلىپ، پاۆلودار جانە اقمولا وبلىسىندا جول جابىلدى.
اۆتور نازىم بولەسوۆا