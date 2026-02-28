ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:41, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    استانا اۋەجايى حالىقارالىق رەيستەر كەستەسىنە وزگەرىس ەنگىزدى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 28-اقپانداعى ساعات 18:30 داعى جاعداي بويىنشا، يران اۋە كەڭىستىگىنىڭ جابىلۋىنا بايلانىستى استانا حالىقارالىق اۋەجايى ءبىرقاتار حالىقارالىق رەيس كەستەسىنە وزگەرىستەر ەنگىزىلگەنىن حابارلادى.

    ا
    Фото: Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайы

    28-اقپانداعى وزگەرىستەر

    بۇگىنگە جوسپارلانعان KC205 استانا - دۋباي رەيسى 08:37 دە استانادان ۇشىپ شىققان. الايدا اۋە كەڭىستىگىندەگى شەكتەۋلەرگە بايلانىستى كەرى بۇرىلىپ، 14:10 دا استانا اۋەجايىنا قوندى.

    KC206 دۋباي - استانا كەرى رەيسى توقتاتىلدى.

    KC207 استانا - دۋباي رەيسى 08:55 تە ۇشىپ شىعىپ، 13:59 دا باعىتتان كەرى قايتۋعا ءماجبۇر بولدى. KC208 دۋباي - استانا كەرى رەيسى دە توقتاتىلدى.

    اتالعان باعىتتار بويىنشا بۇگىنگە جوسپارلانعان بارلىق رەيس تولىقتاي توقتاتىلدى.

    29-اقپانداعى رەيستەر

    2026-جىلعى 29-اقپانعا جوسپارلانعان كەلەسى رەيستەر دە توقتاتىلادى:

    KC561 استانا - دجيددا جانە كەرى KC562 دجيددا - استانا؛

    KC205 استانا - دۋباي (07:45) جانە كەرى KC206 دۋباي - استانا؛

    KC207 استانا - دۋباي (14:00) جانە كەرى KC208 دۋباي - استانا.

    سونداي-اق Flydubai اۋە كومپانياسىنىڭ FZ1303/1304 دۋباي - استانا - دۋباي رەيسى (قونۋ ۋاقىتى 03:10، ۇشۋ ۋاقىتى 04:10) توقتاتىلدى.

    Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تاياۋ شىعىس ەلدەرىنە بارلىق رەيستەر 2026-جىلعى 3-ناۋرىزدى قوسا العاندا ۋاقىتشا توقتاتىلعان.

    جولاۋشىلارعا رەيستەر مارتەبەسى تۋرالى وزەكتى اقپاراتتى اۋە كومپانيالارىنىڭ رەسمي سايتتارىنان جانە استانا اۋەجايىنىڭ ونلاين-تابلوسىنان قاداعالاۋ ۇسىنىلادى.

