Astana AI Film Festival بايقاۋىنا 125 ەلدەن 8 مىڭنان استام جۇمىس ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - Astana AI Film Festival حالىقارالىق بايقاۋىنا بيىل الەمنىڭ 125 ەلىنەن 8067 جۇمىس ءتۇستى. فەستيۆال 1-3 قازان كۇندەرى استانادا وتەدى.
ءوتىنىش قابىلداۋ 7-قىركۇيەكتە اياقتالدى. بايقاۋعا 4756 اۆتور قاتىسقان.
ەڭ كوپ جۇمىس ا ق ش- تان ءتۇستى — 1395. قازاقستان 829 جۇمىسپەن ءوتىنىم سانى بويىنشا ەكىنشى ورىندا تۇر. ءۇندىستاننان 702، قىتايدان 550، وڭتۇستىك كورەيادان 349 جوبا ۇسىنىلعان. ءوتىنىم سانى بويىنشا العاشقى وندىققا ۇلى بريتانيا، يندونەزيا، جاپونيا، برازيليا جانە فرانسيا دا ەندى.
بايقاۋدىڭ نەگىزگى تاقىرىبى - The Future Worth Living in («ءومىر سۇرۋگە تۇرارلىق بولاشاق»). وسى تاقىرىپ بويىنشا 3138 فيلم ۇسىنىلدى. بۇل - بارلىق جۇمىستىڭ شامامەن 40 پايىزى. تاقىرىپتىق شەكتەۋى جوق اشىق باعدارلاماعا 4929 جۇمىس تۇسكەن.
فيلمدەر بايقاۋعا ارنايى ازىرلەنگەن. اۆتورلار جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىگىن پايدالانىپ، جانر، دراماتۋرگيا مەن كوركەمدىك ءتىل تۇرعىسىنان ءتۇرلى ءتاسىلدى سىناپ كورگەن. جالپى بايقاۋ باعدارلاماسى 19 جانردى قامتيدى.
- وسىدان بىرنەشە اي بۇرىن عانا حالىقارالىق بايقاۋدى باستاعان ەدىك. بۇگىندە 125 ەلدەن 8 مىڭنان استام جۇمىس قابىلداپ وتىرمىز. بۇلار - جاساندى ينتەللەكت مۇمكىندىگىن سىناۋ ءۇشىن جاسالعان جەكەلەگەن تاجىريبەلەر ەمەس، كۇردەلى وقيعاسى، كەيىپكەرلەرى مەن تۇتاس كينو الەمى بار تولىققاندى فيلمدەر. مۇنداي اۋقىم AI كينونىڭ قانشالىقتى جىلدام دامىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى، دەدى فەستيۆالدىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى ءارى AAIFF كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى الماز جالي.
فەستيۆالدىڭ جۇلدە قورى - 1 ميلليون دوللار. ونىڭ 750 مىڭ دوللارى نەگىزگى تاقىرىپتاعى ۇزدىك جۇمىستارعا بەرىلەدى. قالعان 250 مىڭ دوللار اشىق باعدارلاماداعى «ۇزدىك كەيىپكەر»، «ۇزدىك رەجيسسۋرا»، «ۇزدىك ۆيزۋالدى ءتىل»، «ۇزدىك وقيعا» جانە «ۇزدىك كونتسەپتسيا» اتالىمدارىنا بولىنەدى.
بۇدان بولەك، الەۋەتى جوعارى AI كوماندالارعا 1 ميلليون دوللار ينۆەستيتسيا قاراستىرىلعان. بۇل قارجىنى كاسىپكەر ءارى ينۆەستور بالادجي سرينيۆاسان ۇسىندى.
- ءبىز مىقتى جوبالاردىڭ فەستيۆال اياقتالعاننان كەيىن دە جالعاسىن تاپقانىن قالايمىز. سوندىقتان جۇلدە قورىنان بولەك، ينۆەستيتسيا قاراستىرىلدى. بۇل اۆتورلارعا ءوندىرىستى جالعاستىرۋعا، جوبالارىن كەڭەيتىپ، قازاقستاندا ودان ءارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسى ماقساتتا ىرىكتەلگەن كوماندالار Astana Hub قاتىسۋشىسى اتانا الادى،- دەدى AAIFF تەڭ قۇرىلتايشىسى ءارى كرەاتيۆتى ديرەكتورى ايزات قۇسايىنوۆ.
وسىلايشا، جۇلدە قورى مەن ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 2 ميلليون دوللاردى قۇرايدى.
فيلمدەردى حالىقارالىق قازىلار القاسى باعالايدى. ونىڭ قۇرامىندا يۋنەسكو-نىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى ءارى فرانسيانىڭ بۇرىنعى مادەنيەت ءمينيسترى ودري ازۋلە، China Film Group جانىنداعى جاساندى ينتەللەكت زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ دەكانى ما پين، بەيجىڭ كينواكادەمياسى انيماتسيا فاكۋلتەتى دەكانىنىڭ ورىنباسارى ۆان حاو، كاسىپكەر ءارى ينۆەستور بالادجي سرينيۆاسان جانە BytePlus وكىلى بار.
فينالعا شىققان فيلمدەر Chaplin كينوتەاترلارىنىڭ ۇلكەن ەكراندارىندا كورسەتىلەدى. فەستيۆال باعدارلاماسىندا پىكىرتالاستار، شەبەرلىك ساباقتارى مەن ماراپاتتاۋ ءراسىمى دە بار. بايقاۋ جەڭىمپازدارى 3-قازاندا بەلگىلى بولادى.
بۇعان دەيىن Astana AI Film Festival بايقاۋىنا 90 نان استام ەلدىڭ وكىلدەرى قاتىسۋعا نيەت بىلدىرگەنىن جازعان ەدىك.