استانا 2026 - جىلى وتەتىن بولاشاق ويىندارىنىڭ ەستافەتاسىن قابىلدادى
ابۋ-دابي. KAZINFORM - ب ا ءا استاناسىندا سپورتتى، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى جانە يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ءبىر الاڭعا توعىستىرعان The Games of the Future Abu Dhabi 2025 حالىقارالىق ءتۋرنيرى ءوز مارەسىنە جەتتى.
التى كۇنگە سوزىلعان جارىستىڭ ناتيجەسىندە 2026 -جىلى استانادا بولاشاق ويىندارىن وتكىزەتىن قازاقستانعا ەستافەتا سالتاناتتى تۇردە تابىستالدى.
تۋرنير باعدارلاماسىنا فيزيكالىق جانە سيفرلىق فورماتتاردى بىرىكتىرەتىن 11 فيدجيتال-ديستسيپلينا ەندى. ولار: فيدجيتال فۋتبول، فيدجيتال باسكەتبول 3×3 FreeStyle، فيدجيتال- فايتينگ FATAL FURY: City of the Wolves، فيدجيتال- شۋتەر CS2, Battle Royale (Fortnite) ، فيدجيتال- دانسينگ Just Dance, Dota 2, MLBB، VR- ويىن HADO Global Invitation، فيدجيتال- درون- رەيسينگ جانە روبوتتار شايقاسى. ارەنالارداعى جانە ونلاين-ترانسلياتسيالارداعى مىڭداعان كورەرمەن، الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن جۇزدەگەن سپورتشى مەن ونداعان كوماندا بولاشاق سپورت تۇرلەرىنىڭ بۇگىندە-اق جاھاندىق كۇن ءتارتىبىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعانىن ايقىن كورسەتتى.
قازاقستاننان تۋرنيرگە حالىقارالىق ارەنادا جارقىن ونەر كورسەتكەن كوماندالار بولدى.
PBC Astana كومانداسى Phygital Basketball.3on3 FreeStyle ديستسيپليناسىندا فينالدىق كەزەڭگە ءساتتى شىعىپ، مىنەزى مەن تاكتيكالىق دايىندىعىن، جوعارى كوماندالىق ۇيلەسىمدىلىگىن پاش ەتتى. تۋرنير قورىتىندىسى بويىنشا كوماندا ءۇشىنشى ورىندى يەلەندى.
UEL TEAM كومانداسى Phygital Football ديستسيپليناسىندا سيفرلىق كەزەڭنىڭ بارلىق ماتچتارىندا جەڭىسكە جەتكەنىمەن، فيزيكالىق كومپونەنتتەگى ەكى كەزدەسۋ جالپى ناتيجەگە اسەر ەتىپ، كوماندا پلەي-وففتىڭ كەلەسى كەزەڭىنە وتە المادى. بۇل ناتيجەلەر ماڭىزدى سپورتتىق جەتىستىك قانا ەمەس، سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ جاھاندىق فيدجيتال قوزعالىسىنداعى ءرولىنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن ايعاقتايدى.
ابۋ- دابيدەگى تۋرنير بارىسىندا «استانا 2026 بولاشاق ويىندارى ديرەكتسياسىنىڭ» رەسمي دەلەگاتسياسى جۇمىس ىستەپ، جارىستاردى ۇيىمداستىرۋدىڭ باسقارۋشىلىق، تەحنيكالىق جانە وپەراتسيالىق قىرلارىن زەردەلەدى. جينالعان تاجىريبە مەن قۇزىرەتتەر 2026 -جىلى استانادا وتەتىن بولاشاق ويىندارىن دايىنداۋدىڭ نەگىزىنە اينالادى. بۇل جولى قازاقستان حالىقارالىق جاڭا فورماتتاعى تۋرنيرگە قاتىسۋشى عانا ەمەس، ۇيىمداستىرۋشى ەل رەتىندە دە العاش رەت شىعادى.
فيدجيتال-سپورت (physical جانە digital سوزدەرىنەن) ءداستۇرلى فيزيكالىق بەلسەندىلىك سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن ويىن مەحانيكالارىمەن تابيعي تۇردە ۇشتاساتىن سپورتتىڭ جاڭا بۋىنى. كلاسسيكالىق سپورت پەن كيبەرسپورتتان ايىرماشىلىعى فيدجيتال- جارىستار ەكى باعىتتى ءبىر مەزگىلدە بىرىكتىرىپ، جاس سپورتشىلاردىڭ ويىندىق ويلاۋىن، شەشىم قابىلداۋ جىلدامدىعىن جانە تسيفرلىق ساۋاتتىلىعىن دامىتۋمەن قاتار، فيزيكالىق توزىمدىلىك، كۇش پەن كوماندالىق رۋحتى دا قالىپتاستىرادى. قازاقستان ءۇشىن بۇل باعىت جاستارعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىپ، كيبەرسپورت پەن ءداستۇرلى سپورت تۇرلەرى اراسىنداعى كوپىردى نىعايتىپ، جاڭا سپورتتىق ەكوجۇيە قالىپتاستىرۋعا جول اشادى.
The Games of the Future Abu Dhabi 2025 اياقتالۋىمەن جاھاندىق فيدجيتال قاۋىمداستىقتىڭ نازارى قازاقستانعا اۋىستى. 2026 -جىلى استانا فيدجيتال- سپورتتىڭ جاڭا استاناسىنا اينالىپ، الەمنىڭ ۇزدىك كوماندالارى مەن سپورتشىلارىن قابىلدايدى. استانادا وتەتىن بولاشاق ويىندارى ءىرى سپورتتىق وقيعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەلدەگى يننوۆاتسيالار، ءبىلىم، سپورت جانە تسيفرلىق مادەنيەتتى دامىتۋدىڭ قۋاتتى درايۆەرى بولىپ، قازاقستاننىڭ جاھاندىق ارەناداعى پوزيتسياسىن نىعايتادى دەپ كۇتىلەدى.
ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆ 2026-جىلدىڭ شىلدە- تامىز ايلارىنا جوسپارلانعان حالىقارالىق «بولاشاق ويىندارىن» كەيىنگە شەگەرۋدى ۇسىندى.
ەسكە سالايىق، «بولاشاق ويىندارىن» قازاقستاندا وتكىزۋ تۋرالى باستامانى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2024 -جىلى قازان قالاسىندا كوتەرگەن بولاتىن. 2025 -جىلى ءوتۋى ءتيىس بولعان تۋرنير قازاقستانداعى سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى 2026 -جىلعا شەگەرىلدى.
باقىتگۇل اباي قىزى