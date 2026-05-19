استانانىڭ ەكىنشى اۋەجايى قاي اۋداندا سالىنۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە استانانىڭ ەكىنشى اۋەجايىن سالۋعا قاي اۋدان قاراستىرىلىپ جاتقانىن ايتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەكى نەگىزگى ورىن قاراستىرىلىپ جاتىر. باسىمدىق بالقاراعاي باعىتىنا بەرىلگەن. ناقتى شەشىم تەحنيكالىق-ەكونوميكالىق نەگىزدەمەدەن كەيىن بەلگىلى بولادى. بۇل جۇمىس ءالى اياقتالعان جوق. نەگىزگى ەكى ورىن قارالۋدا، سونىڭ ءبىرى - بالقاراعاي باعىتى، - دەپ جاۋاپ بەردى مينيستر تىلشىلەر سۇراعىنا.
سونىمەن بىرگە، مينيستر ىقتيمال ينۆەستور مەن جوبانىڭ قۇنى تۋرالى سۇراقتارعا جاۋاپ بەردى.
- جاڭا اۋەجايلار وتە اۋقىمدى بولىپ سالىنعاندىقتان، وعان ۇلكەن ينۆەستيتسيا قاجەت. قازىر سەرىكتەس تاڭداۋ جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. ۇلكەن اۋەجايلار سالا الاتىن تەحنولوگيالىق سەرىكتەس تە، ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەس تە كەرەك. بۇل جوبامەن تولىققاندى استانا اكىمدىگى اينالىسىپ وتىر، ولار ءبىرقاتار كومپانيامەن كەلىسسوز جۇرگىزۋدە. ازىرگە كەلىسسوزدەردىڭ ناقتى جاي-جاپسارىن ايتا المايمىن، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
بۇعان دەيىن نۇرلان ساۋرانبايەۆ الماتى ۆوكزالى تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ايتقان سىن- ەسكەرتپەلەرگە پىكىر بىلدىرگەن ەدى.
ايجان سەرىكجان قىزى