استانانىڭ كوركىن ارتتىرعان گۇل: ەلوردادا گورتەنزيالار جايقالىپ تۇر
استانا. KAZINFORM - استانادا قالا اۋماعىن كەشەندى كوگالداندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىندە ەلوردادا شامامەن 4,7 ميلليون جاسىل جەلەك ءوسىپ تۇر.
ال «جاسىل بەلدەۋ» اۋماعىندا تاعى 14 ميلليونعا جۋىق وسىمدىك جايقالىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جىل سايىن استانادا شامامەن 1 ميلليون جاڭا جاسىل جەلەك وتىرعىزىلادى. ونىڭ ىشىندە 70 مىڭعا جۋىعى - اعاش.
قالا جاعدايىنا جانە جەرگىلىكتى كليمات ەرەكشەلىكتەرىنە ءتوزىمدى ءىرى اعاشتار مەن كوپ جىلدىق بۇتالاردى وتىرعىزۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.
- ەلورداداعى كوگالداندىرۋ جۇمىسىنىڭ كوركىن كەلتىرگەن وسىمدىكتەردىڭ ءبىرى - شاشاقتى گورتەنزيا. بۇل كوپجىلدىق ساندىك بۇتا ۇزاق ۋاقىت گۇلدەپ، ءىرى گۇل شوعىرلارىمەن ەرەكشەلەنەدى. ونىڭ گۇلدەرىنىڭ رەڭكى ماۋسىم بويى بىرتىندەپ وزگەرىپ وتىرادى. شاشاقتى گورتەنزيا قىسقى سۋىققا ءتوزىمدى. سۋىق اۋا رايىنا شىدامدى بۇل وسىمدىك دۇرىس كۇتىم جاسالعان جاعدايدا قالالىق ورتاعا دا جاقسى بەيىمدەلەدى،-دەيدى اكىمدىكتەگىلەر.
استانانىڭ قىسى قاتتى ايازىمەن، بورانىمەن، اۋا رايىنىڭ كۇرت اۋىتقۋىمەن جانە وسىمدىكتەردىڭ ءوسۋ كەزەڭىنىڭ قىسقالىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. سوعان قاراماستان، كليماتقا بەيىم وسىمدىكتەردى دۇرىس تاڭداۋ ارقىلى جاسىل جەلەكتى تۇراقتى ءارى الۋان ءتۇرلى ەتۋگە مۇمكىندىك بار.
گۇلگە ورانعان گورتەنزيالار ەلوردانىڭ جاسىل قورىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ، قوعامدىق كەڭىستىككە كورىك بەرىپ، قالا كەلبەتىنە وزىندىك ءسان قوسىپ تۇر.
وسىعان دەيىن مارقاكولدە قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك گۇلدەر وسەتىنىن جازعانبىز.