KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استانانىڭ كوركىن ارتتىرعان گۇل: ەلوردادا گورتەنزيالار جايقالىپ تۇر

    استانا. KAZINFORM - استانادا قالا اۋماعىن كەشەندى كوگالداندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. بۇگىندە ەلوردادا شامامەن 4,7 ميلليون جاسىل جەلەك ءوسىپ تۇر.

    Астананың көркін арттырған гүл: елордада гортензиялар жайқалып тұр
    Фото: Астана әкімдігі

    ال «جاسىل بەلدەۋ» اۋماعىندا تاعى 14 ميلليونعا جۋىق وسىمدىك جايقالىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    جىل سايىن استانادا شامامەن 1 ميلليون جاڭا جاسىل جەلەك وتىرعىزىلادى. ونىڭ ىشىندە 70 مىڭعا جۋىعى - اعاش.

    قالا جاعدايىنا جانە جەرگىلىكتى كليمات ەرەكشەلىكتەرىنە ءتوزىمدى ءىرى اعاشتار مەن كوپ جىلدىق بۇتالاردى وتىرعىزۋعا ەرەكشە ءمان بەرىلەدى.

    сағат
    Фото: Астана әкімдігі

    - ەلورداداعى كوگالداندىرۋ جۇمىسىنىڭ كوركىن كەلتىرگەن وسىمدىكتەردىڭ ءبىرى - شاشاقتى گورتەنزيا. بۇل كوپجىلدىق ساندىك بۇتا ۇزاق ۋاقىت گۇلدەپ، ءىرى گۇل شوعىرلارىمەن ەرەكشەلەنەدى. ونىڭ گۇلدەرىنىڭ رەڭكى ماۋسىم بويى بىرتىندەپ وزگەرىپ وتىرادى. شاشاقتى گورتەنزيا قىسقى سۋىققا ءتوزىمدى. سۋىق اۋا رايىنا شىدامدى بۇل وسىمدىك دۇرىس كۇتىم جاسالعان جاعدايدا قالالىق ورتاعا دا جاقسى بەيىمدەلەدى،-دەيدى اكىمدىكتەگىلەر.

    Астананың көркін арттырған гүл: елордада гортензиялар жайқалып тұр
    Фото: Астана әкімдігі

    استانانىڭ قىسى قاتتى ايازىمەن، بورانىمەن، اۋا رايىنىڭ كۇرت اۋىتقۋىمەن جانە وسىمدىكتەردىڭ ءوسۋ كەزەڭىنىڭ قىسقالىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. سوعان قاراماستان، كليماتقا بەيىم وسىمدىكتەردى دۇرىس تاڭداۋ ارقىلى جاسىل جەلەكتى تۇراقتى ءارى الۋان ءتۇرلى ەتۋگە مۇمكىندىك بار.

    Астананың көркін арттырған гүл: елордада гортензиялар жайқалып тұр
    Фото: Астана әкімдігі

    گۇلگە ورانعان گورتەنزيالار ەلوردانىڭ جاسىل قورىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگىنە اينالىپ، قوعامدىق كەڭىستىككە كورىك بەرىپ، قالا كەلبەتىنە وزىندىك ءسان قوسىپ تۇر.

    Астананың көркін арттырған гүл: елордада гортензиялар жайқалып тұр
    Фото: Астана әкімдігі

    وسىعان دەيىن مارقاكولدە قىزىل كىتاپقا ەنگەن سيرەك گۇلدەر وسەتىنىن جازعانبىز.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور