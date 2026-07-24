استانانىڭ 50 مەكتەبىندە مۇعالىمدەردى دايارلايتىن پەداگوگيكالىق سىنىپتار جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا 50 مەكتەپتە مۇعالىم ماماندىعىنا قىزىعۋشىلىق تانىتاتىن وقۋشىلارعا ارنالعان پەداگوگيكالىق سىنىپتار جۇمىس ىستەيدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جوبا 2024 -جىلدان باستاپ «بارشاعا قولجەتىمدى ساپالى ءبىلىم» اتتى ۇلتتىق بايانداما اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى.
باستاما استانا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتى، ەۋرازيالىق گۋمانيتارلىق ينستيتۋتى جانە استانا حالىقارالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جوعارى پەداگوگيكالىق كوللەدجىمەن بىرلەسىپ ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى - وقۋشىلاردىڭ پەداگوگ ماماندىعىن سانالى تاڭداۋىنا جاعداي جاساپ، ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا بولاشاق بىلىكتى كادرلاردى دايارلاۋ.
بيىل جوبا اياسىندا 9-11-سىنىپتاردىڭ 400 دەن استام وقۋشىسى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ پروفەسسورلارى وتكىزگەن دارىستەرگە، ترەنينگتەرگە جانە شەبەرلىك ساباقتارىنا قاتىستى. سونىمەن قاتار، «iTeacher» Ⅲجاستار پەداگوگيكالىق فورۋمى، «پەداگوگيكالىق اپگرەيد - 2026» IV وڭىرلىك فورۋمى جانە «كاسىبي ستارت» قالالىق سلەتى ۇيىمداستىرىلدى.
جوباعا قاتىسۋشىلار ءۇشىن سەرىكتەس جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ پەداگوگيكالىق ماماندىقتارىنا ءتۇسۋ كەزىندە ارنايى ەمتيحاننان بوساتۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
- جوبا باستالعالى بەرى مەكتەپتەردە پەداگوگيكالىق سىنىپتاردان تاجىريبەدەن وتكەن 150 دەن استام تۇلەك پەداگوگيكالىق ماماندىقتار بويىنشا جوعارى وقۋ ورىندارىنا وقۋعا ءتۇستى. ال 2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 200 دەن استام تۇلەكتىڭ پەداگوگيكالىق باعىتتاعى جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسەدى دەپ جوسپارلانىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
«پەداگوگيكالىق سىنىپ» جوباسى پەداگوگ ماماندىعىنىڭ بەدەلىن ارتتىرىپ، ەلوردانىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن جاس ءارى بىلىكتى ماماندارمەن تولىقتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى باستاما بولىپ سانالادى.
بۇعان دەيىن مەكتەپ باعدارلاماسىنا جاڭا مىندەتتى پاندەر ەنگىزىلگەنىن جازعانبىز.