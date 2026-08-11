استانالىقتار وليمپيادا چەمپيوندارمەن بىرگە 10 مىڭ قادام ءجۇردى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا سپورت اپتالىعى باستالدى. بوتانيكالىق باقتا جۇزدەگەن تۇرعىننىڭ باسىن قوسقان «10000 قادام» اكتسياسىنا قازاقستاننىڭ وليمپيادا چەمپيوندارى مەن بەلگىلى سپورتشىلارى قاتىستى.
جيىن فيتنەس- جاتتىقتىرۋشى ايشا بايماحانوۆانىڭ بوي جازۋ جاتتىعۋلارىمەن باستالدى. ودان كەيىن تۇرعىندار وليمپيادا چەمپيوندارى سەرىك ساپيەۆ، دميتري بالاندين، يۋري مەلنيچەنكو، جۇلدەگەرلەر ۆاسيلي ليەۆيت، ادىلبەك نيازىمبەتوۆ، يسلام بايرامۋكوۆ، سونداي-اق المات كەبىسبايەۆ، اننا اليابيەۆا، ولگا تيحونوۆا جانە دەنيس نيكيشامەن بىرگە 10 مىڭ قادامدىق قاشىقتىقتى ەڭسەردى.
شاراعا قاتىسقان تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋ مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ باستى باعىتى ەكەنىن جەتكىزدى.
- بۇگىندە سپورت قازاقستاندىقتاردىڭ كۇندەلىكتى تۇرمىس سالتىنا ەنىپ كەلەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىمەن سالادا اۋقىمدى رەفورمالار ءجۇرىپ جاتىر. نەگىزگى باسىمدىق - بالالار مەن بۇقارالىق سپورت. باستى ماقسات - تۇراتىن جەرىنە قاراماستان، ءار بالانىڭ سپورتپەن شۇعىلدانۋىنا قولجەتىمدى جاعداي جاساپ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن جالپى حالىقتىق ادەتكە اينالدىرۋ،-دەدى مينيستر.
قازىر ەل حالقىنىڭ %44 دان استامى، ال بالالاردىڭ %34 ى، ياعني 1,8 ميلليون بالا سپورتپەن تۇراقتى تۇردە اينالىسادى. 2029-جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىشتى %50 عا جەتكىزۋ كوزدەلگەن.
شاراعا جينالعان سپورت مايتالماندارى دا تۇرعىندارعا ءوز لەبىزىن ءبىلدىردى. وليمپيادا چەمپيونى دميتري بالاندين بۇل كۇننىڭ بارشا جۇرتتى بىرىكتىرەتىن مەرەكە ەكەنىن ايتتى.
- ءار ماماندىقتىڭ وزىندىك ءتول مەرەكەسى بار. ال سپورت كۇنى - تەك كاسىبي سپورتشىلاردىڭ ەمەس، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستاناتىن بارشا قاۋىمنىڭ باسىن قوساتىن قۋانىش. بۇگىنگى جيىننىڭ دا باستى ماقساتى - تۇرعىنداردى سپورتقا باۋلىپ، سەرگەكتىك سىيلاۋ،- دەدى ول.
مۇنداي بۇقارالىق باستامالاردىڭ دەنساۋلىقتى نىعايتۋداعى پايداسىن ءسوز ەتكەن وليمپيادا جۇلدەگەرى يسلام بايرامۋكوۆ جاستاردى سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ۇستانۋعا شاقىردى.
- مىنا جەردە قانشاما ادام ەرتە تۇرىپ، دەنەسىن شىنىقتىرىپ جاتىر. جاستارعا ايتارىم تەك توي-دۋمان قۋماي، تاڭەرتەڭ ەرتە تۇرىپ، دەنساۋلىققا ۋاقىت بولىڭىزدەر. الدا ازيا ويىندارى مەن الەم چەمپيوناتتارى كۇتىپ تۇر. ۇلكەن جارىستاردا كوك تۋىمىزدى جەلبىرەتۋ ءۇشىن وسىنداي تاباندىلىق پەن تىڭعىلىقتى دايىندىق كەرەك، - دەپ تۇيىندەدى سپورتشى.
ءداستۇرلى سپورت كۇنى قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلعان اپتالىق اياسىندا ەل بويىنشا 250 دەن استام بۇقارالىق شارا وتەدى. وتكەن جىلى قازاقستاندا 147 سپورت نىسانى سالىنسا، بۇگىندە 600 مىڭنان استام بالا تەگىن سەكتسيالار مەن سپورت مەكتەپتەرىندە شىنىعىپ جاتىر.