استانالىقتار جاز بويى تەگىن يوگامەن اينالىسا الادى
استانا. KAZINFORM - ورتالىق ساياباقتا اشىق اسپان استىنداعى تەگىن يوگا ساباقتارى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
استانادا اشىق اسپان استىندا قالا تۇرعىندارى يوگا جاتتىعۋىن جاسادى. ورتالىق ساياباقتا باس قوسقاندار بويى مەن ويىن سەرگىتىپ، سالاۋاتتى ءومىر سالتىن قالىپتاستىرۋعا ۇلەس قوستى. دەنساۋلىقتى نىعايتۋعا ارنالعان جوبا استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن جانە قالالىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن ىسكە استى.
- ءىس-شاراعا 40 تان استام ادام تارتىلدى. سالاۋاتتى ۇلت - ەل بولاشاعىنىڭ كەپىلى. مۇنداعى ماقسات سالاۋاتتى ءومىر سالتىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالدى. جاتتىعۋ بارىسىندا شاراعا قاتىسۋشىلار بىلىكتى جانە تاجىريبەلى نۇسقاۋشىلاردىڭ جەتەكشىلىگىمەن دەنە دايىندىعىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان جاتتىعۋلار جاسادى. بيىل ەكىنشى رەت ۇيىمداستىرىلىپ وتىرعانىن ايتا كەتكەنىم ءجون بولار، - دەدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ سپورتتىق-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ ديرەكتسياسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەرجىگىت وسەرباي.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، يوگا ساباقتارى ءۇش اي بويى جالعاسا بەرەدى.