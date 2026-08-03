استانالىق وقۋشى وسىمدىكتەن ەكولوگيالىق قاعاز جاساپ، پاتەنت الدى
استانا. KAZINFORM - استانالىق وقۋشى زاينا جۇسىپبەكوۆا تۇيەجاپىراق پەن قالاقايدان تولىق ىدىرايتىن ەكولوگيالىق قاعاز جاساۋ جوباسىن ازىرلەپ، «قازپاتەنتتەن» ەكى پاتەنت الدى. قازىر جاس زەرتتەۋشى جوبانى كوممەرتسيالاندىرۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ ءجۇر جانە ەمدىك بالشىقتاردىڭ سيفرلىق كارتاسىن ازىرلەپ، الاكول سۋىن مەديتسينادا پايدالانۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەپ جاتىر.
پلاستيك پەن اعاشتان وندىرىلەتىن قاعازعا بالاما ىزدەۋ بۇگىندە الەمدىك عىلىمنىڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ بىرىنە اينالدى. وسى ماسەلەنى نازارعا العان ز. جۇسىپبەكوۆا تۇيەجاپىراق پەن قالاقاي نەگىزىندە بيولوگيالىق تۇرعىدان تولىق ىدىرايتىن ەكولوگيالىق ماتەريال ازىرلەۋدى قولعا العان.
جوبانىڭ ەرەكشەلىگى - ماتەريالدىڭ ءبىر عانا فۋنكتسيامەن شەكتەلمەۋىندە. ونى ەكولوگيالىق قاپتاما رەتىندە پايدالانۋمەن قاتار، كوسمەتيكالىق باعىتتا دا قولدانۋعا بولادى. اتاپ ايتقاندا، تابيعي تونيك، بەتكە ارنالعان ماسكا، سكراب، اپپليكاتسيالىق ماتەريال نەمەسە شاش كۇتىمىنە ارنالعان قۇرال رەتىندە پايدالانۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
قازىرگى ۋاقىتتا جاس زەرتتەۋشى وسىمدىك نەگىزىندەگى شاش كۇتىمىنە ارنالعان كونتسەنتراتتى كوممەرتسيالاندىرۋ باعىتىنداعى بيزنەس- جوباسىن دامىتىپ كەلەدى. بۇل باستاما پاۆلودار ءوڭىرىنىڭ جەتەكشى عالىمدارىنىڭ قىزىعۋشىلىعىن تۋعىزىپ، بۇگىندە بىرلەسكەن زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- جوبانىڭ باستى ماقساتى - تابيعي رەسۋرستاردى قالدىقسىز پايدالانۋ مەن ەكولوگيالىق ءقاۋىپسىز ونىمدەر جاساۋ. وسىمدىكتەردىڭ قۇرامىنداعى پايدالى كومپونەنتتەردى تۇرمىستا جانە كوسمەتولوگيادا قولدانۋ مۇمكىندىكتەرىن زەرتتەپ كەلەمىن، - دەيدى زاينا جۇسىپبەكوۆا.
ەكولوگيا مەن بيوتەحنولوگيا باعىتىنداعى ىزدەنىستەرمەن قاتار، جاس زەرتتەۋشى قازاقستانداعى ەمدىك بالشىق قورلارىن عىلىمي تۇرعىدا جۇيەلەۋگە ارنالعان جوبانى قولعا العان.
ول قوستاناي، اقمولا جانە پاۆلودار وبلىستارىنداعى تولىق زەرتتەلمەگەن ەمدىك بالشىقتاردىڭ فيزيكا- حيميالىق جانە بالنەولوگيالىق قاسيەتتەرىن زەردەلەپ، ەلىمىزدەگى بارلىق ەمدىك بالشىق كەن ورىندارىن قامتيتىن سيفرلىق اقپاراتتىق پلاتفورما ازىرلەۋدى جوسپارلاپ وتىر. ينتەراكتيۆتى كارتادا ءاربىر كەن ورنىنىڭ حيميالىق قۇرامى، ەمدىك قاسيەتتەرى، قولدانۋ كورسەتكىشتەرى مەن قارسى كورسەتىلىمدەرى عىلىمي دەرەكتەر نەگىزىندە ۇسىنىلادى.
بۇعان دەيىن زاينا جۇسىپبەكوۆانىڭ العاشقى عىلىمي ىزدەنىستەرى الاكول كولىنىڭ مينەرالدى سۋىن زەرتتەۋدەن باستالعان ەدى. ول كول سۋىنىڭ فيزيكا-حيميالىق قۇرامىن تالداپ، ارنايى تازارتۋ تەحنولوگيالارى قولدانىلعان جاعدايدا مۇرىن قۋىسىن شايۋعا ارنالعان نازالدى ەرىتىندى وندىرۋگە پايدالانۋعا بولاتىنىن عىلىمي نەگىزدەپ، ۇسىنىسىن ۇكىمەتكە جولداعان.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى رەسمي جاۋابىندا باستامانىڭ وزەكتىلىگىن اتاپ ءوتىپ، الايدا مەديتسينالىق پرەپارات ءوندىرىسى ءۇشىن سۋدى قوسىمشا تازارتۋ تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋ قاجەتتىگىن مالىمدەگەن.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا عىلىم سالاسىن دامىتۋعا باسا نازار اۋدارۋ قاجەتتىگىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت