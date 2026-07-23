استانالىق قۇتقارۋشىلار سۋ قۇرساۋىندا قالعان كولىكتەردى شىعارىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا نوسەر جاۋىننان كەيىن سۋ باسقان ۋچاسكەلەردە اۆاريالىق- قۇتقارۋ جانە كەزەك كۇتتىرمەيتىن جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنىڭ بولىمشەلەرى قالا قىزمەتتەرىمەن بىرلەسىپ ەلوردانىڭ ءبىرقاتار اۋدانىندا سۋ تاسقىنىنىڭ سالدارىن جويۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە كىرىستى.
- قۇتقارۋشىلار سۋ باسقان جول ۋچاسكەلەرىندە قالىپ قويعان جەڭىل اۆتوكولىكتەردى ەۆاكۋاتسيالاپ، قاۋىپسىز جەرگە سۇيرەپ شىعارۋدا. سونداي-اق تۇرعىندارعا كولىكتەردەن شىعۋعا جانە قاۋىپسىز جەرگە جەتۋگە كومەك كورسەتىپ، جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ت ج م اۆاريالىق- قۇتقارۋ جانە كەزەك كۇتتىرمەيتىن جۇمىستاردىڭ جالعاسىپ جاتقانىن حابارلادى.
ۆەدومستۆو ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىن قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا، اسا قاجەت بولماسا سۋ باسقان جولدارعا شىقپاۋعا جانە تەك رەسمي اقپاراتقا سۇيەنۋگە شاقىردى.
وسىعان دەيىن نوسەر جاۋىپ، شاھار كوشەلەرىن سۋ الۋىنا بايلانىستى ەلوردانىڭ كوممۋنالدىق قىزمەتتەرى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتقانىن جازعانبىز.
بۇدان بولەك نوسەر كەزىندە Tarlan Astana جەلىسى ستانتسيالارىنىڭ بىرىندە توبەدەن سۋ اققانى بەلگىلى بولدى.