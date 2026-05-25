استانالىق مۇعالىم ايەل 13,5 توننا اۆتوبۋستى سۇيرەپ، الەم رەكوردىن جاڭارتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا 55 جاستاعى مۇعالىم ايگۇل ەرجانوۆا 13,5 توننالىق اۆتوبۋستى سۇيرەپ، الەمدىك رەكورد ورناتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.
ايگۇل ەرجانوۆا №50-مەكتەپتە جۇمىس ىستەيدى. رەكورد ورناتقان اۆتوبۋستى №1-ماسكەۋ اۆتوبەكەتى جەتكىزدى.
مۇعالىمنىڭ ايتۋىنشا، ونىڭ جاتتىقتىرۋشىسى ايبار مەن دوسى ەرجان وعان وسى قادامدى جاساۋعا كومەكتەسكەن. ول سونداي-اق تۇلەكتەرىن ءوز شەشىمىمەن شابىتتاندىرعىسى كەلگەن.
«مەن قازىر مەكتەپ ءبىتىرىپ جاتقان وقۋشىلارعا قولداۋ كورسەتكىم كەلدى، سوندا ولار ماقساتتارىنا سەنىمدى تۇردە جەتە الادى. ەگەر ادام ارمانعا ۇمتىلسا، ول مىندەتتى تۇردە ورىندالادى»، - دەدى ايگۇل ەرجانوۆا قازاقپاراتقا بەرگەن سۇحباتىندا.
وتكەن جىلى ول جالپى سالماعى سەگىز توننا بولاتىن ەكى پيكاپتى 57 مەتر قاشىقتىققا سۇيرەپ اپارىپ، رەكورد ورناتتى. بيىل مۇعالىم ءوزىنىڭ رەكوردىنان اسىپ ءتۇسۋدى شەشىپ، بۇل تاپسىرما ءۇشىن 13,5 توننالىق اۆتوبۋستى تاڭدادى.
ازيا مەن افريكا بويىنشا الەمدىك رەكوردتاردى تىركەۋ جونىندەگى باس وفيتسەر، Global Best of Records ۇيىمىنىڭ مۇشەسى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي رەكوردتار بۇرىن-سوڭدى جاسالعان، ءبىراق 50 جاستان اسقان ايەلدەر بۇرىن-سوڭدى مۇنداي سالماقتاعى اۆتوبۋستى سۇيرەۋ ارەكەتىن تىركەمەگەن.
«دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار كىتابىنا قازىرگى ۋاقىتتا 89 ەل كىرەدى. ايگۇل ەرجانوۆانىڭ ەسىمى بۇل كىتاپقا ەكىنشى رەت ەنەدى. وتكەن جىلى ول ەكى پيكاپتى سۇيرەپ، رەكورد ورناتقان بولاتىن. بۇگىن ءبىز ماسكەۋلىك مۇعالىمنىڭ ەكىنشى رەت رەكورد جاڭارتقانىنا كۋا بولدىق. بۇل ناتيجە رەسمي تۇردە تىركەلەدى. ول اۆتوبۋستى 14 مەتر سۇيرەپ اپاردى. ەكسترەمالدى ساناتتاردا 10 مەتر قاشىقتىق «الەمدىك رەكوردتاردىڭ ۇزدىكتەرى» كىتابىنا ەنۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى»، - دەپ اتاپ ءوتتى قۋاندىق قۇدايبەرگەنوۆ.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وتكەن جىلى مىسىردىڭ كاير قالاسىندا وتكەن پاۋەرليفتينگتەن اشىق الەم چەمپيوناتىندا ايگۇل ەرجانوۆا ەكى التىن مەدال جەڭىپ العان بولاتىن .
ايتا كەتەيىك، بالۋان ۇستاز پرەزيدەنت ق. توقايەۆتىڭ قولىنان «قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن ۇستازى» ماراپاتىن يەلەنگەن. سونداي-اق سپورتقا اياق باسقان العاشقى 1,5 جىلدىڭ ىشىندە اۋىر اتلەتيكادان 45 مەدال، 8 رەكورد ورناتىپ، اۋىر جۇك كولىكتەرىن سۇيرەپ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن. ءىس-شارا ايگۇل ەرجانوۆانى قوعامعا ۇلگى ەتۋ، ناسيحاتتاۋ، سپورتتى قولداۋ اياسىندا «№1 اۆتوبۋس پاركى» ا ق-نىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكىزىلدى. شاراعا كەلگەندەر ارمانعا قول سوزۋ ەشقاشان كەش ەمەستىگىنە، شەكتەۋدىڭ تەك ميدا ەكەنىنە تاعى ءبىر مارتە كوز جەتكىزگەندەرىن اتاپ ءوتتى.