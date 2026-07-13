استانالىق دارىگەرلەر اتا-انالارعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلىندە بالالاردىڭ تەرەزەدەن قۇلاۋ دەرەكتەرى كوبەيەتىندىكتەن، ەلوردالىق دارىگەرلەر اتا- انالاردى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي وقيعالاردىڭ باسىم بولىگىنىڭ الدىن الۋعا بولادى. الايدا ەرەسەكتەردىڭ ءبىر ساتكە عانا نازارىن باسقا جاققا اۋدارۋى قايعىلى جاعدايعا اكەلۋى مۇمكىن.
- مۇنداي وقيعالاردىڭ باسىم بولىگىنىڭ الدىن الۋعا بولاتىن ەدى. قايعىلى جاعدايعا ەرەسەك ادامنىڭ تەلەفون قوڭىراۋىنا الاڭداۋى، ءۇي شارۋاسىمەن اينالىسۋى نەمەسە باسقا بولمەگە شىعىپ كەتۋى سياقتى ءبىر مينۋتتىڭ ءوزى جەتكىلىكتى،-دەلىنگەن ۇندەۋدە.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، تەرەزەدەن قۇلاپ زارداپ شەگەتىندەردىڭ باسىم بولىگى - ءبىر جاستان التى جاسقا دەيىنگى بالالار. ولار تەرەزە الدىنا وڭاي شىعا العانىمەن، بيىكتىكتىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى ەكەنىن تولىق تۇسىنە بەرمەيدى.
ماماندار موسكيت تورىنىڭ بالانى قورعايدى دەگەن تۇسىنىكتىڭ قاتە ەكەنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- موسكيت تورى قاۋىپسىزدىك قۇرالى ەمەس. ول بالانىڭ سالماعىنا شىدامايدى جانە از عانا قىسىمنىڭ وزىندە بالامەن بىرگە قۇلاپ كەتەدى. وكىنىشكە قاراي، كوپتەگەن قايعىلى جاعدايدىڭ سەبەبى دە وسى،-دەدى دارىگەر.
دارىگەرلەردىڭ مالىمەتىنشە، از عانا بيىكتىكتەن قۇلاۋدىڭ ءوزى باس-مي جاراقاتىنا، ومىرتقا مەن اياق- قول سۇيەكتەرىنىڭ سىنۋىنا، ىشكى اعزالاردىڭ زاقىمدانۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. كوپ جاعدايدا بالالارعا كۇردەلى وپەراتسيا جاسالىپ، ۇزاق ۋاقىت وڭالتۋدان وتۋگە تۋرا كەلەدى.
جاز مەزگىلى باستالعاننان بەرى استانادا مەديتسينالىق ۇيىمدار، توتەنشە جاعدايلار قىزمەتى، پوليتسيا جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى حالىق اراسىندا اقپاراتتىق-ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن كۇشەيتكەن. ماماندار پروفيلاكتيكالىق رەيدتەر وتكىزىپ، جادىنامالار تاراتىپ، تۇرعىندارعا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرىپ جاتىر.
- اتا-انالاردى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن كەيىنگە قالدىرماۋعا شاقىرامىز. بۇگىن-اق تەرەزەلەرىڭىزدە اشىلۋدى شەكتەيتىن قۇرىلعىلاردىڭ بار-جوعىن، تەرەزە الدىنداعى جيھازدىڭ الىنىپ تاستالعانىن جانە بالانىڭ تەرەزەنى وزدىگىنەن اشا المايتىنىن تەكسەرىڭىز. وسىنداي قاراپايىم شارالار بالانىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋى مۇمكىن، - دەپ اتاپ ءوتتى دارىگەرلەر.
ماماندار اتا-انالارعا تەرەزەلەرگە ارنايى قاۋىپسىزدىك بەكىتكىشتەرىن ورناتۋدى، بالالارعا ارنالعان قۇلىپتاردى پايدالانۋدى جانە كىشكەنتاي بالالاردى اشىق تەرەزەنىڭ جانىندا ەشقاشان قاراۋسىز قالدىرماۋدى ۇسىندى.