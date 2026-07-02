KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استاناعا كەلگەن تۋريستەر سانى 12 پايىزعا ءوستى

    استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قالالىق ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماقسات جاڭابايەۆ ايتتى.

    ا
    Фото: Kazinform

    - 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، استاناعا 352,2 مىڭ تۋريست كەلدى. ونىڭ ىشىندە 67,9 مىڭى - شەتەلدىك قوناقتار. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 12 پايىزعا كوپ. ال 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسىندا ەلورداعا كەلگەن تۋريستەر سانى 1,6 ميلليون ادامعا جەتتى. ونىڭ 380 مىڭنان استامى - شەتەلدىك تۋريستەر، - دەدى ول.

    سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ەلورداعا كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ باسىم بولىگى رەسەي، قىتاي، تۇركيا، گەرمانيا جانە ا ق ش ازاماتتارى. سونىمەن قاتار وزبەكستان، قىتاي جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن كەلەتىن تۋريستەر سانى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى.

    سونىمەن قوسا ول قالاداعى تۋريستىك سالانىڭ دامۋىنا حالىقارالىق فورۋمدار، مادەني ءىس-شارالار مەن كونسەرتتەردىڭ كوبەيۋى دە ىقپال ەتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەلىك بيىل استاناعا قانداي الەمدىك جۇلدىزدار كەلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا استانا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور