استاناعا كەلگەن تۋريستەر سانى 12 پايىزعا ءوستى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى قالالىق ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ماجىلىسىندە استانا قالاسىنىڭ ينۆەستيتسيالار جانە كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ماقسات جاڭابايەۆ ايتتى.
- 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، استاناعا 352,2 مىڭ تۋريست كەلدى. ونىڭ ىشىندە 67,9 مىڭى - شەتەلدىك قوناقتار. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 12 پايىزعا كوپ. ال 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسىندا ەلورداعا كەلگەن تۋريستەر سانى 1,6 ميلليون ادامعا جەتتى. ونىڭ 380 مىڭنان استامى - شەتەلدىك تۋريستەر، - دەدى ول.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ەلورداعا كەلەتىن شەتەلدىك تۋريستەردىڭ باسىم بولىگى رەسەي، قىتاي، تۇركيا، گەرمانيا جانە ا ق ش ازاماتتارى. سونىمەن قاتار وزبەكستان، قىتاي جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن كەلەتىن تۋريستەر سانى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى.
سونىمەن قوسا ول قالاداعى تۋريستىك سالانىڭ دامۋىنا حالىقارالىق فورۋمدار، مادەني ءىس-شارالار مەن كونسەرتتەردىڭ كوبەيۋى دە ىقپال ەتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەلىك بيىل استاناعا قانداي الەمدىك جۇلدىزدار كەلەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.