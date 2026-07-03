استاناعا كەلگەن ۇشاق ءۇش ساعات بويى اسپاندا ۇشىپ ءجۇرىپ، كەرى قايتتى
استانا. KAZINFORM - الماتىدان استاناعا باعىت العان Air Astana اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى باستاپقى اۋەجايىنا قايتا ورالدى. بۇل تۋرالى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اۋە كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇشاقتى الدىمەن ەلورداعا، كەيىن قاراعاندىعا قوندىرۋ ارەكەتى جاسالعان. الايدا ەكى قالاداعى قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى قونۋ مۇمكىن بولماعان.
وسىدان كەيىن اۋە كەمەسى الماتى اۋەجايىنا ءماجبۇرلى تۇردە كەرى قايتقان. جولاۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ولار ۇشاق ىشىندە ءۇش ساعاتتان استام ۋاقىت بولعان.
قازىرگى ۋاقىتتا رەيس قايتا ۇشۋعا دايىندالىپ جاتىر.
«استانا مەن قاراعاندىداعى قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى ۇشاق الماتىعا كەرى قايتتى. قازىر استاناعا قايتا ۇشۋعا دايىندالىپ جاتىر»، - دەلىنگەن كومپانيا حابارلاماسىندا.