استاناعا ۋشۋدان ءىرى حالىقارالىق جيىنعا الەمدىك دەڭگەيدەگى سپورتشىلار كەلدى
استانا. قازاقپارات - 7-17-ماۋسىم ارالىعىندا استانادا ب ۇ ۇ- نىڭ وركەنيەتتەر اراسىنداعى ديالوگتىڭ حالىقارالىق كۇنىنە ورايلاستىرىلعان ۋشۋدان حالىقارالىق وقۋ-جاتتىعۋ جيىنى ءوتىپ جاتىر.
سپورتتىق ءىس-شارانى حالىقارالىق ۋشۋ فەدەراتسياسى ق ر ۇلتتىق ۋشۋ فەدەراتسياسىمەن بىرلەسىپ، ق ح ر- دىڭ قازاقستانداعى ەلشىلىگى جانە ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىردى.
استاناداعى وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنا قازاقستان، قىتاي، وزبەكستان، قىرعىزستان جانە تاجىكستاننان 70-تەن استام سپورتشى، جاتتىقتىرۋشى جانە ماماندار قاتىسىپ جاتىر. باعدارلاما اياسىندا قاتىسۋشىلار سپورتشىلار مەن جاتتىقتىرۋشىلار قۇرامىنىڭ دايىندىق دەڭگەيىن ارتتىراتىن بىرلەسكەن جاتتىعۋلار، شەبەرلىك سىنىپتارى، ءبىلىم بەرۋ دارىستەرى ءوتىپ جاتىر.
جيىننىڭ اشىلۋ سالتاناتىنا ق ح ر- دىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى حان چۋنلين، ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت ىستەرى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى امانباي نۇرمۇحانبەتوۆ، قازاقستان ۋشۋ جانە كۋنگ-فۋ فەدەراتسياسىنىڭ باس حاتشىسى ءمادينا استاميروۆا قاتىستى.
ق ح ر ەلشىسى حان چۋنلين قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن اتاپ ءوتىپ، ەلىمىزدە ۋشۋدى دامىتۋعا باعىتتالعان جوبالاردى قولداۋدى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
ا. نۇرمۇحانبەتوۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءىس-شارالار حالىقارالىق بايلانىستاردى نىعايتۋ، سپورتتى دامىتۋ جانە جوعارى دەڭگەيدەگى سپورتشىلاردى دايارلاۋ ءۇشىن ماڭىزدى. م. استاميروۆا قاتىسۋشىلار، جاتتىقتىرۋشىلار، سپورت ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرىنە جانە ءىس-شارانىڭ سەرىكتەستەرىنە قازاقستانداعى ۋشۋدى دامىتۋعا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەستەرى ءۇشىن العىس ايتتى.
ءراسىمنىڭ جارقىن جانە شابىتتاندىراتىن ءساتى ۋشۋ تاولۋدان قازاقستان مەن قىتاي قۇرامالارى سپورتشىلارىنىڭ بىرلەسكەن ونەر كورسەتۋى بولدى.
قازاقستاندىق ۋشۋ جانە كۋنگ-فۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گادجي گادجيەۆتىڭ استاناداعى قىتاي مادەني ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى ۆان تسينپين، قىتاي ۋشۋ قاۋىمداستىعى باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى چجان لەي، ساندادان قىتاي ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ جوعارى ساناتتى جاتتىقتىرۋشىسى جانە تالىمگەرى چەن يانشەنمەن كەزدەسۋىندە قىتاي دەلەگاتسياسىنىڭ وكىلدەرى قازاقستان ۇكىمەتىنە، قازاقستان فەدەراتسياسىنا حالىقارالىق وقۋ-جاتتىعۋ جيىندارىن جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن العىس ءبىلدىردى.
- بۇگىندە استانانى حالىقارالىق سپورتتىق الماسۋ جانە حالىقتار اراسىنداعى دوستىق بايلانىستاردى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى الاڭى دەپ اتاۋعا بولادى، - دەدى قىتاي ۋشۋ قاۋىمداستىعى باسشىلىق قۇرامىنىڭ وكىلى چجان لەي.
قازاقستاندىق ۋشۋ جانە كۋنگ-فۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى گادجي گادجيەۆ وسىنداي باستامالاردىڭ وتاندىق ۋشۋ مەكتەبىن دامىتۋ جانە سپورتشىلاردى حالىقارالىق جارىستارعا دايىنداۋدا ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ەلىمىزدە وسى سپورت ءتۇرىن ءتيىمدى دامىتۋعا بار كۇشىمىزدى سالىپ جاتىرمىز. قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسى ۋشۋ ساندا جانە ۋشۋ تاولۋدان كوپتەگەن حالىقارالىق چەمپيوناتتارعا بەلسەندى قاتىسىپ كەلەدى. ۇمتىلىس، جوعارى ەڭبەك جانە ۋشۋعا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتىڭ ارقاسىندا قازاقستاندىق سپورتشىلار جوعارى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزىپ، الەمدىك ارەنادا مەدالداردى جەڭىپ الىپ وتىر. ءبىز حالىقارالىق ۋشۋ فەدەراتسياسىنىڭ جانە وسى سپورت ءتۇرىنىڭ وتانى - دوستاس قىتايدىڭ جوعارى بىلىكتى ماماندارىنىڭ نازارىن جوعارى باعالايمىز. ءبىزدىڭ سپورتشىلارىمىزعا جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىنىڭ ۋشۋ قۇراما كوماندالارىنىڭ سپورتشىلارىنا بەرىلگەن تاجىريبە مەن ءبىلىم جەڭىستەر مەن ورتاق جەتىستىكتەردىڭ جاڭا تاريحىنىڭ باستاۋى بولادى دەپ سەنەمىز، - دەدى گ. گادجيەۆ.
حالىقارالىق وقۋ- جاتتىعۋ جيىنى 17-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى. ۇيىمداستىرۋشىلار اتاپ وتكەندەي، باعدارلاما قارقىندى جاتتىعۋ تسيكلى، ءبىلىم بەرۋ ءىس-شارالارى، وقىتۋ دارىستەرى جانە قازاقستان جانە ورتالىق ازيا ەلدەرىندە ۋشۋدى ودان ءارى دامىتۋعا باعىتتالعان پراكتيكالىق ساباقتاردى قامتيدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي ۋشۋ سپورتى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.