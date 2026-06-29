استاناعا داۋىل كەلە جاتىر، الماتىدا اۋا 36 گرادۋسقا دەيىن ىسيدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ەلىمىزدىڭ ءۇش ءىرى قالاسىندا اۋا رايى قۇبىلمالى بولادى. استانادا سينوپتيكتەر قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق پەن داۋىلدى بولجاۋدا. ال الماتى مەن شىمكەنتتە قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر مەن نايزاعاي كۇتىلەدى، سونىمەن قاتار كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 36+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. بۇل تۋرالى ت ج م ءمالىم ەتتى.
ت ج م ماماندارىنىڭ بولجامىنشا، استانادا قۇبىلمالى بۇلتتى. جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز كەي ۋاقىتتا قاتتى جاڭبىر، بۇرشاق، داۋىل كۇتىلەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 9-14 م/س، ەكپىنى 20 م/س دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 20+...22+ گرادۋس، كۇندىز 26+...28+ گرادۋس.
الماتىدا قۇبىلمالى بۇلتتى. كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 3-8 م/س، كۇندىز ەكپىنى 18 م/س دەيىن كۇشەيەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 21+...23+ گرادۋس، كۇندىز 34+...36+ گرادۋس.
شىمكەنتتە قۇبىلمالى بۇلتتى. قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 8-13 م/س، كۇندىز ەكپىنى 20 م/س دەيىن جەتەدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 22+...24+ گرادۋس، كۇندىز 33+...35+ گرادۋس.