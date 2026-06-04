KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    استاناداعى تىلەنديەۆ داڭعىلى ءبىر ايعا جابىلادى

    استانا. KAZINFORM - استانادا تىلەنديەۆ داڭعىلى مەن بەيسەكوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا سالىنىپ جاتقان كولىك ايرىعىنا بايلانىستى جول قوزعالىسىنا ۋاقىتشا وزگەرىستەر ەنگىزىلەدى.

    Дорога от аэропорта до БАКАД: сколько земельных участков изымут
    Фото: акимат Алматы

    قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جول قۇرىلىسى جۇمىستارىنىڭ جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى 2026-جىلعى 6-ماۋسىم مەن 6-شىلدە ارالىعىندا تىلەنديەۆ داڭعىلىنىڭ اتالعان ۋچاسكەسىندە كولىك قوزعالىسى ءىشىنارا جابىلادى.

    - وسى كەزەڭدە اۆتوكولىك قوزعالىسى ەكى باعىتتا جولدىڭ ءبىر جاعىمەن ۇيىمداستىرىلادى،-دەپ حابارلادى جاۋاپتى مەكەمە.

    قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاپ، قوزعالىستى ۇيىمداستىرۋداعى ۋاقىتشا وزگەرىستەردى ەسكەرۋ ۇسىنىلدى.

    - قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قولايسىزدىقتاردى ازايتۋ ماقساتىندا ۋچاسكەدە ۋاقىتشا جول بەلگىلەرى مەن باعىتتاۋشى كورسەتكىشتەر ورناتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    تىلەنديەۆ داڭعىلى مەن بەيسەكوۆا كوشەسىنىڭ قيىلىسىنداعى جاڭا كولىك ايرىعى جول وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋعا جانە كولىك كەپتەلىسىن ازايتۋعا باعىتتالعان.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور